01 октября 2025, 19:59 |
Атлетик Бильбао подписал соглашение с новым спонсором

Партнерство предусматривает эксклюзивный контент и специальные предложения для болельщиков

Linebet, международный оператор ставок на спорт, объявил о сотрудничестве с Атлетиком Бильбао. Соглашение делает компанию официальным партнером клуба по ставкам в Африке на сезоны 2025-2026 годов.

Партнерство направлено на укрепление бренда на африканских рынках и включает эксклюзивный цифровой контент, совместные кампании и специальные предложения для болельщиков.

Это третий крупный проект Linebet после соглашений с ФК «Монако» и Джибрилем Сиссе.

