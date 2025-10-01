Атлетик Бильбао подписал соглашение с новым спонсором
Партнерство предусматривает эксклюзивный контент и специальные предложения для болельщиков
Linebet, международный оператор ставок на спорт, объявил о сотрудничестве с Атлетиком Бильбао. Соглашение делает компанию официальным партнером клуба по ставкам в Африке на сезоны 2025-2026 годов.
Партнерство направлено на укрепление бренда на африканских рынках и включает эксклюзивный цифровой контент, совместные кампании и специальные предложения для болельщиков.
Это третий крупный проект Linebet после соглашений с ФК «Монако» и Джибрилем Сиссе.
