Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рябоконь подтвердил проблемы ФК Лесное. Как реагируют Гармаш и Рыбалка?
Украина. Вторая лига
01 октября 2025, 19:58 |
1435
0

Рябоконь подтвердил проблемы ФК Лесное. Как реагируют Гармаш и Рыбалка?

Главный тренер ФК «Лесное» Александр Рябоконь подтвердил информацию Sport.ua

ФК Лесное.

Главный тренер ФК «Лесное» Александр Рябоконь подтвердил информацию Sport.ua о финансовых проблемах клуба. Специалист рассказал, как на них реагируют Сергей Рыбалка и Денис Гармаш.

– Александр Дмитриевич, добрый вечер, конечно, если он вам не безразличен в свете последних слухов вокруг ФК «Лесное». Говорят, что у клуба финансовые проблемы, это правда?

– К сожалению, да, это правда. Финансовые проблемы есть, есть немаленькие долги по зарплатам игроков, но мы все вместе решили, что обязательно доиграем первый круг.

– Команда поедет на игру с «Куликов-Белкой»?

– Завтра будем тренироваться, а послезавтра, скорее всего, надеюсь, поедем во Львов. Тогда что-то решим: и тренерский штаб, и игроки, и руководство. Подумаем, как жить дальше...

– По поводу долгов. Неужели руководство ФК «Лесное» должно обвинять только игроков или вас с вашими помощниками в тренерском штабе?

– И меня, и игроков, и помощников. Мы – одна команда.

– Сколько вы им должны: месяц или два?

– Долг немаленький. Я бы вообще не хотел говорить на эту тему. Мне противна эта болтовня...

– Понимаю. А какой микроклимат в команде, учитывая такие новости? Вроде бы неплохо начали сезон, и вот вам.

– Согласен, чемпионат мы начали хорошо. Команда у нас организованная, ребята показывают хорошую игру, мы добиваемся результата, и будет очень обидно, если мы проиграем такую ​​команду.

– А какой микроклимат?

– Какой... Будем работать от игры к игре, повторяю, первый круг доиграем.

– Ваши главные звёзды Гармаш и Рыбалка останутся в команде, учитывая, что им пока приходится выступать бесплатно?

– Это наши лидеры, и от них многое зависит. Пока они работают с нами, они работают на уровне.

– Бывшие звёзды «Динамо» не саботируют и не бойкотируют?

– О бойкоте речи не идёт, Гармаш и Рыбалка с нами.

По теме:
Экс-игрок Динамо и Карпат может трудоустроиться тренером в клубе УПЛ
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Ищут деньги. У клуба Гармаша и Рыбалки возникли финансовые затруднения
Александр Рябоконь Лесное Вторая лига Украины финансы Денис Гармаш Сергей Рыбалка
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
