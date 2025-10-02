В четверг, 2 октября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги конференций между «Ракувом» и «Університатей Краевой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ракув

Действующие вицечемпионы Польши пока проводят текущий сезон не очень удачно. За 9 поединков Экстраклассы коллектив набрал всего 11 зачетных пунктов, поэтому сейчас занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв от лидера на данный момент составляет 8 баллов, но у «Ракува» есть игра в запасе.

В квалификации Лиги чемпионов поляки прошли словацкую «Жилину», израильское «Маккаби Хайфа» и болгарскую «Арду».

Следует упомянуть, что за «Ракув» выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин, однако из-за долгосрочной травмы его участие в сегодняшнем исключено.

Университатя Крайова

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в этом сезоне. За 11 поединков чемпионата Румынии «Университатя» набрала уже 24 зачетных пункта, что позволяет ей занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя «Ботошани» составляет всего 2 очка.

В квалификации Лиги конференций румыны прошли боснийский «ФК Сараево», словацкий «Спартак Трнаву» и турецкий «Башакшехир».

Стоит отметить, что в составе «Университате» играют два украинца – голкипер Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Ракув» сохранил ворота сухими лишь 1 раз за последние 6 игр.

«Университатя» забила 21 гол в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.

За последние 5 выездных играх «Университатя» дважды победила, столько же раз проиграла и 1 раз сыграла вничью.

Возможные стартовые составы

Ракув: Трелевский – Сварнас, Тудор, Раковицан – Амеяу, Булат, Репка, Адриану – Лопес, Пенко – Брунес

Университатя: Исенко – Бадель, Скречу, Рус – Банку, Чикелдеу, Белуце, Телес, Радулеску – Нсимба, Аль-Хамлави

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.53.