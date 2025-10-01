Экс-тренер Довбика может продолжить карьеру в Серии А
Даниэле Де Росси может стать коучем «Торино»
Даниэле Де Росси и Алессио Дионизи были предложены «Торино» на пост главного тренера команды. об этом сообщает Никло Скира.
По информации источника, эти два специалиста были предложены туринскому клубу в качестве замены марко Барони. Кресло под экс-тренером «Лацио» шатается и его дальнейшая судьба в «Торино» будет определена по итогам игры с «Лацио».
Даниэле Де Росси работал с Артемом Довбиком в римской «Роме».
После 5 туров «Торино» имеет в своем активе 4 очка и занимает 14-е место турнирной таблицы.
Ранее сообщалось о том, что Довбик дал обещание Гасперини после того, как забил первый гол в сезоне.
