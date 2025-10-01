Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
01 октября 2025, 17:15
Экс-тренер Довбика может продолжить карьеру в Серии А

Даниэле Де Росси может стать коучем «Торино»

Экс-тренер Довбика может продолжить карьеру в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле де Росси

Даниэле Де Росси и Алессио Дионизи были предложены «Торино» на пост главного тренера команды. об этом сообщает Никло Скира.

По информации источника, эти два специалиста были предложены туринскому клубу в качестве замены марко Барони. Кресло под экс-тренером «Лацио» шатается и его дальнейшая судьба в «Торино» будет определена по итогам игры с «Лацио».

Даниэле Де Росси работал с Артемом Довбиком в римской «Роме».

После 5 туров «Торино» имеет в своем активе 4 очка и занимает 14-е место турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что Довбик дал обещание Гасперини после того, как забил первый гол в сезоне.

Даниэле Де Росси Торино назначение тренера Серия A Николо Скира Марко Барони Лацио чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
