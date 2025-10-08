Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Динамо рассказал, что клуб потерял ключевого игрока, а замены нет
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 02:31 |
95
0

Лидер Динамо рассказал, что клуб потерял ключевого игрока, а замены нет

Попов – о Ванате

08 октября 2025, 02:31 |
95
0
Лидер Динамо рассказал, что клуб потерял ключевого игрока, а замены нет
ФК Динамо. Денис Попов

Лидер защиты «Динамо» Денис Попов высказался о том, как команда справляется без Владислава Ваната, который летом перешел в каталонскую «Жирону».

«Насколько трудно играть без Ваната? Сейчас мне трудно ответить, но это была действительно ключевая единица в нашей команде, которая делала результат. Его отсутствие, думаю, ощущается. Я бы сказал, что пока нет качественной замены», – сказал Попов.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог переехать на Туманный Альбион, но киевлян не устроила сумма трансфера.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с двумя тренерами-ассистентами
Кривбасс: в паузе без спарринга и с травмированными игроками
Полесье в паузе чемпионата сыграет с географическим соседом
Денис Попов Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Жирона
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Футбол | 07 октября 2025, 10:09 1
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму защитника Тараса Михавко и ее последствия

Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Футбол | 08 октября 2025, 00:20 23
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании

Команда Дмитрия Михайленко завершила выступления на чемпионате мира

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Футбол | 08.10.2025, 00:23
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07.10.2025, 08:40
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 12
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
06.10.2025, 12:54 5
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем