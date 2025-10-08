Лидер Динамо рассказал, что клуб потерял ключевого игрока, а замены нет
Попов – о Ванате
Лидер защиты «Динамо» Денис Попов высказался о том, как команда справляется без Владислава Ваната, который летом перешел в каталонскую «Жирону».
«Насколько трудно играть без Ваната? Сейчас мне трудно ответить, но это была действительно ключевая единица в нашей команде, которая делала результат. Его отсутствие, думаю, ощущается. Я бы сказал, что пока нет качественной замены», – сказал Попов.
Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог переехать на Туманный Альбион, но киевлян не устроила сумма трансфера.
