«Не обращаю на это внимание». Попов – о том, почему Динамо много пропускает

Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов ответил на вопрос о том, почему киевский клуб пропускает много голов.

– Сейчас оборона «Динамо» непривычно много пропускает. В чем может быть проблема?

– Сложно выделить какую-то четкую проблему. Если бы ее знали, ее бы сразу устранили. В прошлом сезоне тоже много говорили о то, что за оборона у «Динамо». Будут говорить всегда, независимо то того, пропускаем мы больше или меньше. В этом клубе постоянное давление. Я не обращаю на это внимание. Дело одних - писать и говорить свое мнение, а дело футболистов - работать. Как я всегда говорил: что-то получается, что-то нет. Говорить – это самое простое, что можно делать.

