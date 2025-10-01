«Не обращаю на это внимание». Попов – о том, почему Динамо много пропускает
Украинский защитник отметил постоянное давление
Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов ответил на вопрос о том, почему киевский клуб пропускает много голов.
– Сейчас оборона «Динамо» непривычно много пропускает. В чем может быть проблема?
– Сложно выделить какую-то четкую проблему. Если бы ее знали, ее бы сразу устранили. В прошлом сезоне тоже много говорили о то, что за оборона у «Динамо». Будут говорить всегда, независимо то того, пропускаем мы больше или меньше. В этом клубе постоянное давление. Я не обращаю на это внимание. Дело одних - писать и говорить свое мнение, а дело футболистов - работать. Как я всегда говорил: что-то получается, что-то нет. Говорить – это самое простое, что можно делать.
Ранее Попов прокомментировал слухи про интерес из Турции и Греции.
