Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не обращаю на это внимание». Попов – о том, почему Динамо много пропускает
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 18:00 |
113
0

«Не обращаю на это внимание». Попов – о том, почему Динамо много пропускает

Украинский защитник отметил постоянное давление

01 октября 2025, 18:00 |
113
0
«Не обращаю на это внимание». Попов – о том, почему Динамо много пропускает
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов ответил на вопрос о том, почему киевский клуб пропускает много голов.

Сейчас оборона «Динамо» непривычно много пропускает. В чем может быть проблема?

– Сложно выделить какую-то четкую проблему. Если бы ее знали, ее бы сразу устранили. В прошлом сезоне тоже много говорили о то, что за оборона у «Динамо». Будут говорить всегда, независимо то того, пропускаем мы больше или меньше. В этом клубе постоянное давление. Я не обращаю на это внимание. Дело одних - писать и говорить свое мнение, а дело футболистов - работать. Как я всегда говорил: что-то получается, что-то нет. Говорить – это самое простое, что можно делать.

Ранее Попов прокомментировал слухи про интерес из Турции и Греции.

По теме:
Динамо Киев – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Попов прокомментировал слухи про интерес из Турции и Греции
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Денис Попов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: Динамомания
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов
Футбол | 01 октября 2025, 13:44 5
МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов
МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов

Красных дьяволов может возглавить Хави

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01 октября 2025, 00:57 38
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой

Юноши не смогли дожать соперников

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30.09.2025, 19:38
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
Футбол | 01.10.2025, 15:34
Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем