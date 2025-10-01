Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Попов прокомментировал слухи про интерес из Турции и Греции
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 15:45 | Обновлено 01 октября 2025, 15:46
748
0

Попов прокомментировал слухи про интерес из Турции и Греции

Украинский защитник «Динамо» покидать не планирует

01 октября 2025, 15:45 | Обновлено 01 октября 2025, 15:46
748
0
Попов прокомментировал слухи про интерес из Турции и Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал слухи, согласно которым он может перейти в чемпионат Турции либо Греции:

В одном из Телеграм-каналов тебя зимой «отправляют» в Грецию или Турцию. Насколько это соответствует правде?

– Спросите у них. Они, наверное, больше знают. В Грецию или Турцию пока точно не собираюсь.

В текущем сезоне Денис Попов провел 7 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее был назван бюджет киевского «Динамо».

По теме:
Динамо Киев – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Денис Попов чемпионат Турции по футболу чемпионат Греции по футболу Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Динамомания
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30 сентября 2025, 17:35 11
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Футбол | 30 сентября 2025, 22:37 0
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
Футбол | 01.10.2025, 15:34
Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Теннис | 01.10.2025, 13:59
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 7
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 43
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем