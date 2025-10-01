Попов прокомментировал слухи про интерес из Турции и Греции

Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал слухи, согласно которым он может перейти в чемпионат Турции либо Греции:

– В одном из Телеграм-каналов тебя зимой «отправляют» в Грецию или Турцию. Насколько это соответствует правде?

– Спросите у них. Они, наверное, больше знают. В Грецию или Турцию пока точно не собираюсь.

В текущем сезоне Денис Попов провел 7 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

