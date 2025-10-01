Луис ЭНРИКЕ: «Мы сделаем все возможное, чтобы он не вмешивался в игру»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов перед матчем второго тура Лиги чемпионов, который состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.

О возвращении в Барселону: «Я рад вернуться, это мой дом. Я провёл здесь большую часть своей игровой и тренерской карьеры. Это не «Камп Ноу», но все равно прекрасный стадион; я играл здесь на Олимпиаде 1992 года. Быть здесь – это нечто особенное».

О защите и атаке ПСЖ: «Все тренеры ищут баланс между атакой и защитой. В матче у нас будут две похожие команды с сильными игроками, которые качественно атакуют, но также хорошо обороняются».

О травмах: «Независимо от того, какие игроки выйдут на поле, они будут частью настоящей команды, которой мы и являемся. Мы подготовимся к матчу так же, наилучшим образом, чтобы постараться победить соперника».

О полузащитниках ПСЖ: «Мы настроены не рисковать нашими игроками. Решение примут сами футболисты. Это важный матч, но не решающий. Мы проведём тренировку, а когда проснёмся в день матча, посмотрим, как игроки себя будут чувствовать. Есть несколько футболистов, которые могут не сыграть».

О Дембеле: «Тренеры несут ответственность, когда проигрывают. Достаточно взглянуть на смену тренерского состава в любом клубе. Но когда мы выигрываем, это тоже наша ответственность. Нам повезло, что у нас есть очень сильные игроки. Если есть тренер, который не может жаловаться, то это я в ПСЖ».

О Педри: «Для меня Педри – это Гарри Поттер. И я надеюсь, что он не придёт со своей волшебной палочкой. Мы сделаем всё возможное, чтобы он как можно меньше вмешивался в нашу игру. Но он будет участвовать, потому что «Барса» – это не только он, это ещё и Френки де Йонг в полузащите, Кубарси в защите и Ламин Ямал. Это целый ряд игроков топ-уровня. Но этот матч – особая мотивация. Сложно победить команду, которая так хорошо контролирует мяч. В прошлом году у них были очень хорошие результаты, и в этом сезоне у них качественная игра».

О сопернике: «Я с самого начала обожал Ханси Флика за то, что он сделал с этой командой. Он атакует, отлично умеет защищаться, адаптируется к любой игровой ситуации. Мне нравится смотреть за игрой этой команды, я смотрю все матчи «Барселоны» и мне это очень нравится. Я болею за каталонскую команду, их матчи меня очень интересуют».