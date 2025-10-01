ВИДЕО. Украинец Варфоломеев отметился ассистом в матче с Ман Юнайтед U-21

21-летний украинский хавбек Иван Варфоломеев английского Линкольна отметился ассистом в матче турнира EFL Trophy против команды Манчестер Юнайтед U-21.

Иван отдал результативную передачу на Тома Хамера, который поразил ворота красных дьяволов на 47-й минуте. Линколь в итоге победил со счетом 3:0.

Варфоломеев провел седьмой матч в футболке Линкольна (255 минут) и записал к себе в актив второй голевой пас. Первый ассист он отдал 23 сентября в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги против Челси (1:2).

EFL Trophy – турнир среди команд Первой и Второй лиги Англии (третьего и четвертого дивизиона страны), в котором также принимают участие команды академии из 16 клубов АПЛ.

Линкольн набрал шесть очков за два матча в своей группе и гарантировал участие в плей-офф турнира, куда выйдет еще 31 коллектив (плей-офф стартует с 1/16 финала).

EFL Trophy 2025/26. Группа D. 2-й тур, 30 сентября

Линкольн – Манчестер Юнайтед U-21 – 3:0

Голы: Хамер, 47, Ринг, 67, Хакетт-Фэирчайлд, 88

Видеообзор матча Линкольн – Манчестер Юнайтед U-21 (3:0)