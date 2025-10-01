Экс-арбитр ФИФА из Украины оценил момент с отмененным пенальти в игре Реала

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар из Украины высказался касательно решения арбитра матча Лиги чемпионов Кайрат – Реал вначале назначить пенальти в ворота королевского клуба, а затем отменить:

«На мой взгляд, рефери сначала принял правильное решение. Игрок гостей Себальос, пытаясь в штрафной площади выбить мяч у полузащитника хозяев Громыка, промахнулся и задел ногу соперника, который технично убрал мяч под себя. Падение Громыка отнюдь не было симуляцией и «Реал» должен был быть наказан 11-метровым.

Поэтому для меня остается загадкой, почему после просмотра видеозаписи этого эпизода рефери изменил свое решение. Не исключено, что свое дело сделал авторитет испанского гранда. Обидно, потому что у «Кайрата» банально украли возможность обострить борьбу с «Реалом», – заявил Ступар в комментарии Sports24.kz.

Реал после этого момента забил еще три мяча в ворота казахстанской команды и победил с общим счетом 5:0. Хет-трик в этой встрече оформил звездный французский форвард Килиан Мбаппе.

Видеообзор матча Кайрат – Реал (0:5)