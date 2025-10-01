Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 октября 2025, 00:04 |
ФОТО. Бывший тренер Динамо и Шахтера начал многомиллионный проект

Мирча Луческу инвестирует в недвижимость

Instagram. Мирча Луческу

Мирча Луческу, помимо работы со сборной Румынии, активно развивает бизнес.

В 2017 году он купил участок земли у озера Морий в Бухаресте и планирует построить там жилой комплекс на 349 квартир. По данным Profit.ro, проект оценивается в 17,5 млн евро и включает 12-этажный дом с паркингом на 466 мест.

Финансовые ресурсы у тренера внушительные: только в «Шахтере» он заработал около 50 млн евро, а в «Динамо» имел выгодный контракт с бонусами.

Румынские СМИ отмечают и его личную сторону жизни – 80-летний наставник открыто демонстрирует нежные отношения с женой Нели. Тем временем сборная Румынии рискует не попасть на ЧМ-2026, и федерация уже рассматривает вариант возвращения Эди Йорденеску, ныне возглавляющего «Легию».

фото Мирча Луческу бизнес lifestyle Шахтер Донецк Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Digisport.ro
