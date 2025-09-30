ФОТО. У голкипера Барселоны новая девушка. Она помогла ему после развода

Марк-Андре тер Штеген и его новая возлюбленная редко показывают совместные фото, но на этот раз Она Селларес сделала исключение.

Полгода назад вратарь «Барселоны» объявил о разводе с женой Даниэлой Еле, с которой был вместе с 2012 года и в браке с 2017-го.

Тер Штеген подчеркнул, что решение было обдуманным, а третьи лица к нему не имели отношения: с бывшей супругой он сохранил хорошие отношения ради детей.

Теперь рядом с ним – Она Селларес, чей Instagram насчитывает более 45 тысяч подписчиков.

В сентябре девушка опубликовала фото с Марком-Андре: пара вместе тренировалась в спортзале.