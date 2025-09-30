30.09.2025 15:15 – FT 0 : 0
Лига чемпионов Азии. Команда Бензема дома сенсационно проиграла
Саудовский Аль-Иттихад уступил клубу Аль-Ахли Дубай из ОАЭ
Вечером 30 сентября прошли матчи второго раунда Лиги чемпионов Азии.
Звёздный саудовский клуб Аль-Иттихад проиграл Аль-Ахли Дубай со счетом 0:1
Хотя у хозяев играл знаменитый форвард Карим Бензема, отличиться он сумел.
Лига чемпионов Азии. 2-й тур. 30 сентября 2025
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 0:1
Гол: Саид Эзатолахи, 40
Результаты других матчей
- Сеул (Южная Корея) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 3:0
- Хиросима (Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 1:1
- Джохор ДТ (Малайзия) – Мачида (Япония) – 0:0
- Ченду Жунчен (Китай) – Канвон (Южная Корея) – 1:0
- Аль-Садд (Катар) – Аль-Шарджа (ОАЕ) – 1:1
Турнирные таблицы
