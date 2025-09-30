Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига чемпионов Азии. Команда Бензема дома сенсационно проиграла
Лига чемпионов АФК
Дарул Такзим
30.09.2025 15:15 – FT 0 : 0
Матида Зельвия
Саудовская Аравия
30 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:49
Саудовский Аль-Иттихад уступил клубу Аль-Ахли Дубай из ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 30 сентября прошли матчи второго раунда Лиги чемпионов Азии.

Звёздный саудовский клуб Аль-Иттихад проиграл Аль-Ахли Дубай со счетом 0:1

Хотя у хозяев играл знаменитый форвард Карим Бензема, отличиться он сумел.

Лига чемпионов Азии. 2-й тур. 30 сентября 2025

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 0:1

Гол: Саид Эзатолахи, 40

Результаты других матчей

  • Сеул (Южная Корея) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 3:0
  • Хиросима (Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 1:1
  • Джохор ДТ (Малайзия) – Мачида (Япония) – 0:0
  • Ченду Жунчен (Китай) – Канвон (Южная Корея) – 1:0
  • Аль-Садд (Катар) – Аль-Шарджа (ОАЕ) – 1:1

Турнирные таблицы

