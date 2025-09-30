Дмитрий Михайленко назвал стартовый состав Украины U-20 на игру с Панамой

Обнародован состав сборной Украины U-20 на игру молодежного чемпионата мира 2025 в Чили.

30 сентября в 23:00 в Вальпараисо в матче 2-го тура встретятся сборные Панамы U-20 и Украины U-20.

Коуч украинской команды Дмитрий Михайленко определил стартовый состав на игру.

Ранее в 1-м туре украинская молодежка обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).

Турнирное положение: Парагвай, Украина (по 3 очка), Панама, Южная Корея (по 0).

Стартовый состав Украины U-21 на игру с Панамой U-21

Украина U-21: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус, Синчук, Будко, Кревсун, Деркач, Караман, Пищур

Запас: Ванивский, Бакус, Катрич, Дигтярь, Кисиль, Шах, Ващенко, Пономаренко, Шевченко, Панченко

Инфографика