УЕФА дисквалифицировал тренера Атлетико Симеоне в Лиге чемпионов
Наставник пропустит один матч
УЕФА принял решение о дисквалификации тренера Атлетико Диего Симеоне на один матч Лиги чемпионов.
Опытный наставник отметился в игре против Ливерпуля, когда устроил разборки с одним из болельщиков Красных. Симеоне извинился за свое поведение, хотя подчеркнул, что ему надоели оскорбления со стороны фанов.
УЕФА подсчитал поведение аргентинца неподобающим. Симеоне пропустит матч с Айнтрахтом Франкфурт.
В первом туре мадридская команда в ярком поединке уступила 2:3.
