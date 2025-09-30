Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 19:02 | Обновлено 30 сентября 2025, 19:14
УЕФА дисквалифицировал тренера Атлетико Симеоне в Лиге чемпионов

Наставник пропустит один матч

УЕФА дисквалифицировал тренера Атлетико Симеоне в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

УЕФА принял решение о дисквалификации тренера Атлетико Диего Симеоне на один матч Лиги чемпионов.

Опытный наставник отметился в игре против Ливерпуля, когда устроил разборки с одним из болельщиков Красных. Симеоне извинился за свое поведение, хотя подчеркнул, что ему надоели оскорбления со стороны фанов.

УЕФА подсчитал поведение аргентинца неподобающим. Симеоне пропустит матч с Айнтрахтом Франкфурт.

В первом туре мадридская команда в ярком поединке уступила 2:3.

Диего Симеоне Атлетико Мадрид Лига чемпионов УЕФА
Иван Зинченко Источник: The Athletic
