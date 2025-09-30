Назван клуб, в котором продолжит карьеру экс-игрок Шахтера Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко подпишет контракт с кипрским «Арисом» Лимасол, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, соглашение 29-летнего футболиста с новым клубом будет рассчитано на 3 следующих сезона.

Во второй половине прошлого сезона Виктор Коваленко провел 8 матчей за «Эмполи», отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

До «Эмполи» Виктор Коваленко выступал за «Шахтер», «Аталанту» и «Специю».

