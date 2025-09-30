Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван клуб, в котором продолжит карьеру экс-игрок Шахтера Коваленко
Другие новости
30 сентября 2025, 17:08 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:09
652
1

Назван клуб, в котором продолжит карьеру экс-игрок Шахтера Коваленко

Виктор подпишет контракт с «Арисом» Лимассол

30 сентября 2025, 17:08 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:09
652
1 Comments
Назван клуб, в котором продолжит карьеру экс-игрок Шахтера Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко подпишет контракт с кипрским «Арисом» Лимасол, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, соглашение 29-летнего футболиста с новым клубом будет рассчитано на 3 следующих сезона.

Во второй половине прошлого сезона Виктор Коваленко провел 8 матчей за «Эмполи», отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

До «Эмполи» Виктор Коваленко выступал за «Шахтер», «Аталанту» и «Специю».

Ранее скаут Алекс Великих назвал идеальный чемпионат для Виктора Коваленко.

По теме:
Стало известно, где Коваленко может продолжить карьеру
Алонсо требует у Переса подписать суперзвезду. Он едва не выиграл ЗМ
Топ-менеджер Барселоны: «Мы никогда не интересовались этой звездой»
трансферы свободный агент чемпионат Кипра по футболу Виктор Коваленко Арис Лимасол
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30 сентября 2025, 07:55 0
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико

Тренер больше рассчитывает на Рауля Асенсио

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30 сентября 2025, 09:19 10
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо

Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко

Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29.09.2025, 21:51
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед Панамой на ЧМ-2025
Футбол | 30.09.2025, 09:36
Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед Панамой на ЧМ-2025
Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед Панамой на ЧМ-2025
Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера
Футбол | 30.09.2025, 16:40
Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера
Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Нарешті буде постійне місце роботи. А то по пів року вільним агентом сидить
Ответить
0
Популярные новости
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 1
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем