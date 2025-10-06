Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Англия
06 октября 2025, 06:53 |
2182
4

В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила

Украинский футболист пока отстранен от футбола

06 октября 2025, 06:53 |
2182
4 Comments
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
УАФ. Михаил Мудрик

Команда юристов Михаила Мудрика работает, чтобы уберечь футболиста от дисквалификации.

По информации ТаТоТаке, судьба Михаила будет зависеть от профессионализма его юристов, которые пытаются воссоздать обстоятельства сбора сборной Украины, когда могла произойти подозрительная ситуация. В то же время в команде футболиста разочарованы, что УАФ не помогает расследованию, а лишь формально отвечает на запросы.

Таким образом, будущее Мудрика остается под вопросом и напрямую зависит от того, сможет ли его защита доказать невиновность игрока.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

По теме:
ФОТО. Жена Зинченко показала свой сентябрь. Много милоты и стиля
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала роскошную грудь. Огонь
ФОТО. Гвардиола пригласит на ужин Фергюсона и Венгера. Вот почему
допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси ТаТоТаке
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик объяснил, почему Барселона потерпела фиаско от Севильи 1:4
Футбол | 06 октября 2025, 00:02 2
Флик объяснил, почему Барселона потерпела фиаско от Севильи 1:4
Флик объяснил, почему Барселона потерпела фиаско от Севильи 1:4

Каталонцы потерпели разгромное поражение

Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05 октября 2025, 09:29 12
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925

Бывший нападающий «бело-синих» считает, что у харьковчан есть шансы насолить авторитетному сопернику

Тренер ЛНЗ озвучил причину, почему его клуб опозорил Шахтер в матче УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 06:58
Тренер ЛНЗ озвучил причину, почему его клуб опозорил Шахтер в матче УПЛ
Тренер ЛНЗ озвучил причину, почему его клуб опозорил Шахтер в матче УПЛ
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 05.10.2025, 15:59
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Тому, що УАФ тут ні при чому. Мурзік 100% не те, що недочитав, а навіть не звертав увагу на походження та склад тої протеїнової суміші, яку приймав для нарощування м'язів.
Ответить
0
Winner21
Вор должен сидеть в тюрьме
Ответить
0
sania
Іншими словами УАФ не хоче кидати під потяг когось із своїх, що б врятувати Мудрика. Пошуки лоха тривають...
Ответить
0
Pop
УАФ прикормили Мишку-дебила мельдонием и отморозились? 
Ответить
0
Популярные новости
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 5
Бокс
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
04.10.2025, 22:01 2
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 18
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 3
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
04.10.2025, 10:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем