В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила

Команда юристов Михаила Мудрика работает, чтобы уберечь футболиста от дисквалификации.

По информации ТаТоТаке, судьба Михаила будет зависеть от профессионализма его юристов, которые пытаются воссоздать обстоятельства сбора сборной Украины, когда могла произойти подозрительная ситуация. В то же время в команде футболиста разочарованы, что УАФ не помогает расследованию, а лишь формально отвечает на запросы.

Таким образом, будущее Мудрика остается под вопросом и напрямую зависит от того, сможет ли его защита доказать невиновность игрока.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.