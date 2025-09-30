Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Испании
30 сентября 2025, 12:33 | Обновлено 30 сентября 2025, 12:36
За границей. Определены дата и место проведения Суперкубка Испании

Четыре команды разыграют трофей в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Королевская федерация футбола Испании опубликовала официальное заявление о предстоящем проведении турнира – Суперкубка Испании сезона 2025/26.

Соревнование во второй раз подряд и в третий раз в истории состоится на стадионе «Аль-Джоухара» в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Трофей между собой разыграют четыре команды: «Атлетик» Бильбао, «Атлетико» Мадрид, «Реал» Мадрид и «Барселона» – действующий обладатель Суперкубка.

В полуфинале болельщиков ждет встреча «Атлетика» Бильбао с «Барселоной» (7 января), а также противостояние «Реала» и «Атлетико» (8 января).

Финальный матч запланирован на 11 января. Все игры Суперкубка Испании начнутся в 21:00.

Суперкубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао
Андрей Витренко
Андрей Витренко Источник
