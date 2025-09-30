Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
В Черноморце сменился генеральный директор

Клубные пертурбации в руководстве «моряков»

В Черноморце сменился генеральный директор
ФК Черноморец Одесса

Начиная с весны нынешнего года ФК «Черноморец» стал вводить должности, которые в клубе давно не использовались.

В заключительной части марта Александра Бабича на посту главного тренера сменил Александр Кучер, первый из них получил должность спортивного директора. Проработав на ней всего три месяца, он покинул клуб и спустя некоторое время возглавил полтавскую «Ворсклу».

Теперь в «Черноморце» переквалификация произошла в максимально приближенном к руководству клуба звене. Как стало известно Sport.ua, Анатолий Мисюра, несколько лет исполнявший роль генерального директора, уступил ее депутату Одесского областного совета Валерию Деордиеву. Однако в клубе он остался и теперь будет выполнять функции исполнительного директора.

В ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра приступил к работе 2 июня 2017 года. При его каденции команда «моряков» имела 13 наставников – как в роли полноправных главных тренеров, так и и.о. главного тренера.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александр Бабич Александр Кучер Анатолий Мисюра Черноморец Одесса
