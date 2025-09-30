Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Винисиусу сообщили, что он играет хуже, чем Мбаппе. Есть ответ бразильца
Испания
30 сентября 2025, 09:35
Капитан мадридского «Атлетико» Коке высмеял звездного вингера «Реала» 

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисис Жуниор

Капитан «Атлетико» Коке высмеял вингера мадридского «Реала» Винисиса Жуниора во время матча седьмого тура испанской Ла Лиги. Об этом сообщил La Razon.

27 сентября подопечные Диего Симеоне разгромили королевский клуб со счетом 5:2 и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера теперь составляет семь очков.

Во время борьбы в одном из эпизодов Винисиус назвал соперника «Плаксой и нытиком». Коке ответил: «Ты ведь понимаешь, что играешь намного хуже, чем Мбаппе. Он тебе задницу надерет», намекая на постоянные слухи о конкуренции в «Реале».

Бразилец решил не молчать и продолжил словесный конфликт: «Если бы ты играл со мной в команде, то выиграл бы больше трофеев». Коке парировал: «Ты снова все расскажешь журналистам? Ты постоянно жалуешься прессе обо всем, что касается тебя».

В нынешнем сезоне Коке провел десять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Опытный 33-летний полузащитник проводит 17-й сезон в футболке мадридского клуба.

Винисиус сыграл 14 матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и пять ассистов. Бразильский вингер занимает девятое место в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Коке (Хорхе Меродио) Винисиус Жуниор
Николай Титюк Источник: La Razón
DaVinci
Коке красавчик 
