От 49 до 600 злотых. Динамо призывает поддержать клуб в ЛК с Кристал Пэлас

Продовжується продаж квитків на матч стартового туру Ліги конференцій.

Київське «Динамо» прийматиме англійський «Крістал Пелас».

Гра відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні «Арена Люблін» у четвер, 2 жовтня.

Початок зустрічі – о 18:45 за місцевим часом (19:45 за київським).

Ціна квитків різних цінових категорій варіюється від 49 до 600 польських злотих (залежно від категорії).

Придбати квитки можна за посиланнями: лінк 1, лінк 2