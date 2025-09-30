Лига конференций30 сентября 2025, 03:05 | Обновлено 30 сентября 2025, 03:40
22
0
От 49 до 600 злотых. Динамо призывает поддержать клуб в ЛК с Кристал Пэлас
Продолжается продажа билетов на матч Лиги конференций
30 сентября 2025, 03:05 | Обновлено 30 сентября 2025, 03:40
22
0
Продовжується продаж квитків на матч стартового туру Ліги конференцій.
Київське «Динамо» прийматиме англійський «Крістал Пелас».
Гра відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні «Арена Люблін» у четвер, 2 жовтня.
Початок зустрічі – о 18:45 за місцевим часом (19:45 за київським).
Ціна квитків різних цінових категорій варіюється від 49 до 600 польських злотих (залежно від категорії).
Придбати квитки можна за посиланнями: лінк 1, лінк 2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2025, 09:49 2
Родри может стать игроком испанского гранда
Бокс | 29 сентября 2025, 07:28 1
Соперником Александра должен стать Джейк Пол
Футбол | 29.09.2025, 15:41
Футбол | 30.09.2025, 02:29
Футбол | 29.09.2025, 18:50
Комментарии 0
Популярные новости
28.09.2025, 16:19 15
28.09.2025, 11:40
28.09.2025, 09:00 1
28.09.2025, 08:47 1
28.09.2025, 07:11 1
28.09.2025, 03:59 2
28.09.2025, 07:05 17
28.09.2025, 00:58 17