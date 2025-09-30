Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От 49 до 600 злотых. Динамо призывает поддержать клуб в ЛК с Кристал Пэлас
Лига конференций
30 сентября 2025, 03:05 | Обновлено 30 сентября 2025, 03:40
22
0

От 49 до 600 злотых. Динамо призывает поддержать клуб в ЛК с Кристал Пэлас

Продолжается продажа билетов на матч Лиги конференций

30 сентября 2025, 03:05 | Обновлено 30 сентября 2025, 03:40
22
0
От 49 до 600 злотых. Динамо призывает поддержать клуб в ЛК с Кристал Пэлас
ФК Динамо

Продовжується продаж квитків на матч стартового туру Ліги конференцій.

Київське «Динамо» прийматиме англійський «Крістал Пелас».

Гра відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні «Арена Люблін» у четвер, 2 жовтня.

Початок зустрічі – о 18:45 за місцевим часом (19:45 за київським).

Ціна квитків різних цінових категорій варіюється від 49 до 600 польських злотих (залежно від категорії).

Придбати квитки можна за посиланнями: лінк 1, лінк 2

По теме:
Проводится продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина
Эксперт: «Сами виноваты. Не помню, когда у Динамо в последний раз было так»
Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо
Лига конференций Динамо Киев билеты Кристал Пэлас
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29 сентября 2025, 09:49 2
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча

Родри может стать игроком испанского гранда

Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Бокс | 29 сентября 2025, 07:28 1
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда

Соперником Александра должен стать Джейк Пол

В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Кайрат – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 30.09.2025, 02:29
Кайрат – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кайрат – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Футбол | 29.09.2025, 18:50
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
28.09.2025, 09:00 1
Война
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем