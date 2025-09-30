Другие новости30 сентября 2025, 02:05 |
181
0
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ выставила напоказ идеальные изгибы
Яна Андрущенко – настоящая секс-бомба
30 сентября 2025, 02:05 |
181
0
Возлюбленная футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – Яна Андрущенко поразила новым горячим фото. –
В Instagram она показала откровенный образ в леопардовом платье и на высоких каблуках, подчеркнувший талию и соблазнительные формы. Особое внимание привлекли ее длинные ноги.
Кадр дополнил огромный букет красных роз, создавая атмосферу роскоши.
Фанаты отметили: Яна снова доказала, что умеет производить эффект – она не только муза футболиста, но и настоящая секс-бомба вне поля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2025, 20:19 4
Артем хотел бы чаще встречаться с Джеко
Футбол | 30 сентября 2025, 02:29 0
Поединок состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по Киеву
Футбол | 29.09.2025, 15:19
Футбол | 29.09.2025, 04:00
Футбол | 29.09.2025, 08:18
Комментарии 0
Популярные новости
28.09.2025, 00:25 4
28.09.2025, 09:00 1
28.09.2025, 16:19 15
28.09.2025, 07:05 17
28.09.2025, 00:58 17
29.09.2025, 03:39 1
29.09.2025, 05:55 3
28.09.2025, 07:11 1