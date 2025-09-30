ФОТО. Девушка футболиста УПЛ выставила напоказ идеальные изгибы

Возлюбленная футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – Яна Андрущенко поразила новым горячим фото. –

В Instagram она показала откровенный образ в леопардовом платье и на высоких каблуках, подчеркнувший талию и соблазнительные формы. Особое внимание привлекли ее длинные ноги.

Кадр дополнил огромный букет красных роз, создавая атмосферу роскоши.

Фанаты отметили: Яна снова доказала, что умеет производить эффект – она не только муза футболиста, но и настоящая секс-бомба вне поля.