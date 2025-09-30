Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка дня. Леонарда Павич – первая женщина-комментатор в Хорватии
Другие новости
30 сентября 2025, 01:53 | Обновлено 30 сентября 2025, 01:54
93
0

ФОТО. Девушка дня. Леонарда Павич – первая женщина-комментатор в Хорватии

Леонарда Павич переписала историю в своей стране

30 сентября 2025, 01:53 | Обновлено 30 сентября 2025, 01:54
93
0
ФОТО. Девушка дня. Леонарда Павич – первая женщина-комментатор в Хорватии
Instagram. Леонарда Павич

Леонарда Павич вошла в историю как первая женщина в Хорватии, которая начала комментировать футбольные матчи по телевидению и вести студийные шоу.

Бывшая ватерполистка ломает стереотипы и часто вспоминает легендарного тренера Чиро Блажевича, который говорил: «Игроки не могут бегать так быстро, как женщины могут говорить».

Долгое время футбольные трансляции в Хорватии были исключительно мужской сферой, пока в мае 2021 года Леонарда не переписала историю. Ее отец был профессиональным футболистом, поэтому спорт окружал ее с детства. Сначала она играла в гандбол и баскетбол, но в 13 лет нашла себя в водном поло. За семь лет выступала за клубы «Бура» и «ПОШК», а в 2018 году дошла до пика – чемпионата Европы в Барселоне.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Учеба на факультете политических наук в Загребе, где была и журналистика, привела ее к спортивным медиа. Первым опытом стала работа на Planet Sport TV, а затем – шестичасовой эфир автогонок на Arenasport, к которому она готовилась, «как к защите диссертации».

После этого Павич доверили комментировать матч румынской лиги ФКСБ – «Сепши». Так она стала первой женщиной в Хорватии, которая освещала футбол по телевидению. Сегодня Леонарда комментирует футбол, гандбол и водное поло, ведет студии и берет интервью у звезд вроде Пепа Гвардиолы и Мохамеда Салаха.

По теме:
ФОТО. Греческая Кардашьян обратилась к Джоковичу – вот что хотела
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ выставила напоказ идеальные изгибы
ФОТО. Футболистка с Onlyfans впечатлила новым откровенным снимком
фото lifestyle девушки девушка дня
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Футбол | 29 сентября 2025, 15:19 1
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о целях и задачах команды

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29 сентября 2025, 06:23 29
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо

Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами

Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Бокс | 29.09.2025, 07:28
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Футбол | 29.09.2025, 18:50
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 30.09.2025, 01:56
Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем