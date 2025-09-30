ФОТО. Девушка дня. Леонарда Павич – первая женщина-комментатор в Хорватии

Леонарда Павич вошла в историю как первая женщина в Хорватии, которая начала комментировать футбольные матчи по телевидению и вести студийные шоу.

Бывшая ватерполистка ломает стереотипы и часто вспоминает легендарного тренера Чиро Блажевича, который говорил: «Игроки не могут бегать так быстро, как женщины могут говорить».

Долгое время футбольные трансляции в Хорватии были исключительно мужской сферой, пока в мае 2021 года Леонарда не переписала историю. Ее отец был профессиональным футболистом, поэтому спорт окружал ее с детства. Сначала она играла в гандбол и баскетбол, но в 13 лет нашла себя в водном поло. За семь лет выступала за клубы «Бура» и «ПОШК», а в 2018 году дошла до пика – чемпионата Европы в Барселоне.

Учеба на факультете политических наук в Загребе, где была и журналистика, привела ее к спортивным медиа. Первым опытом стала работа на Planet Sport TV, а затем – шестичасовой эфир автогонок на Arenasport, к которому она готовилась, «как к защите диссертации».

После этого Павич доверили комментировать матч румынской лиги ФКСБ – «Сепши». Так она стала первой женщиной в Хорватии, которая освещала футбол по телевидению. Сегодня Леонарда комментирует футбол, гандбол и водное поло, ведет студии и берет интервью у звезд вроде Пепа Гвардиолы и Мохамеда Салаха.