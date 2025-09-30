Маркевич дал совет коучу сборной Украины U-20 перед матчем с Панамой

Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет наставнику юниорской сборной Украины Дмитрию Михайленко перед матчем против Панамы во втором туре ЧМ-2025.

– Относительно настройки. Вы с вашим опытом, чтобы посоветовали гораздо младшему Михайленко, как следует мотивировать ребят, чтобы их не перенакрутить, скажем так?

– Нужно забыть первую игру, а точнее – взять с нее все самое лучшее. Нашим ребятам особенно хорошо с Южной Кореей удалось начало поединка. Вот и с Панамой было бы хорошо так же начать, с таким же настроением.

А еще, стоит забыть, что у нас уже есть три очка. Нужно играть с Панамой, как с чистого листа, то основное.

– Обычно победный состав не меняют. Как думаете, Михайленко прибегнет к ротации?

– Думаю, что нет. Выйдут те же одиннадцать ребят в старте, что и на первую игру, – сказал Маркевич.

Матч Панама U-20 – Украина U-20 запланирован на вторник, 30 сентября. Старт встречи в 23:00 по киевскому времени. В первом туре группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко минимально победили Южную Корею (2:1)