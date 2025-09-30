Маркевич дал совет коучу сборной Украины U-20 перед матчем с Панамой
Специалист посоветовал Дмитрию Михайленко не менять стартовый состав своей команды
Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет наставнику юниорской сборной Украины Дмитрию Михайленко перед матчем против Панамы во втором туре ЧМ-2025.
– Относительно настройки. Вы с вашим опытом, чтобы посоветовали гораздо младшему Михайленко, как следует мотивировать ребят, чтобы их не перенакрутить, скажем так?
– Нужно забыть первую игру, а точнее – взять с нее все самое лучшее. Нашим ребятам особенно хорошо с Южной Кореей удалось начало поединка. Вот и с Панамой было бы хорошо так же начать, с таким же настроением.
А еще, стоит забыть, что у нас уже есть три очка. Нужно играть с Панамой, как с чистого листа, то основное.
– Обычно победный состав не меняют. Как думаете, Михайленко прибегнет к ротации?
– Думаю, что нет. Выйдут те же одиннадцать ребят в старте, что и на первую игру, – сказал Маркевич.
Матч Панама U-20 – Украина U-20 запланирован на вторник, 30 сентября. Старт встречи в 23:00 по киевскому времени. В первом туре группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко минимально победили Южную Корею (2:1)
