  4. Маркевич дал совет коучу сборной Украины U-20 перед матчем с Панамой
Сборная УКРАИНЫ
30 сентября 2025, 11:48 |
Маркевич дал совет коучу сборной Украины U-20 перед матчем с Панамой

Специалист посоветовал Дмитрию Михайленко не менять стартовый состав своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет наставнику юниорской сборной Украины Дмитрию Михайленко перед матчем против Панамы во втором туре ЧМ-2025.

– Относительно настройки. Вы с вашим опытом, чтобы посоветовали гораздо младшему Михайленко, как следует мотивировать ребят, чтобы их не перенакрутить, скажем так?

– Нужно забыть первую игру, а точнее – взять с нее все самое лучшее. Нашим ребятам особенно хорошо с Южной Кореей удалось начало поединка. Вот и с Панамой было бы хорошо так же начать, с таким же настроением.

А еще, стоит забыть, что у нас уже есть три очка. Нужно играть с Панамой, как с чистого листа, то основное.

– Обычно победный состав не меняют. Как думаете, Михайленко прибегнет к ротации?

– Думаю, что нет. Выйдут те же одиннадцать ребят в старте, что и на первую игру, – сказал Маркевич.

Матч Панама U-20 – Украина U-20 запланирован на вторник, 30 сентября. Старт встречи в 23:00 по киевскому времени. В первом туре группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко минимально победили Южную Корею (2:1)

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина Дмитрий Михайленко
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
