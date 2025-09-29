Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Обидно, что не удалось взять очки в Одессе»
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 22:56 |
Форвард «Агробизнеса» прокомментировал итог встречи с «Черноморцем»

29 сентября 2025, 22:56 |
ФК Агробизнес. Максим Войтиховский

В матче 8-го тура Первой лиги «Агробизнес» минимально проиграл «Черноморцу» (0:1).

Нападающий «Агробизнеса» Максим Войтиховский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Какие ваши впечатления от поединка?
– Получилась хорошая игра, хорошая атмосфера. Очень жаль, что мы едем с нулем набранных очков.

– Поскольку раньше вы уже выступали за «моряков», этот матч был для вас принципиальным?
– Нет, не скажу, что был какой-то принципиальный матч. Просто выходил на него как на игру против лидера Первой лиги, и пытался играть в свою игру.

чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Агробизнес Максим Войтиховский
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
