Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Обидно, что не удалось взять очки в Одессе»
Форвард «Агробизнеса» прокомментировал итог встречи с «Черноморцем»
В матче 8-го тура Первой лиги «Агробизнес» минимально проиграл «Черноморцу» (0:1).
Нападающий «Агробизнеса» Максим Войтиховский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.
– Какие ваши впечатления от поединка?
– Получилась хорошая игра, хорошая атмосфера. Очень жаль, что мы едем с нулем набранных очков.
– Поскольку раньше вы уже выступали за «моряков», этот матч был для вас принципиальным?
– Нет, не скажу, что был какой-то принципиальный матч. Просто выходил на него как на игру против лидера Первой лиги, и пытался играть в свою игру.
