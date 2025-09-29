Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ГЕРИЧ: «Важно было выиграть, потому что психологически были на спаде»
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 22:40 |
0

ГЕРИЧ: «Важно было выиграть, потому что психологически были на спаде»

Автор забитого мяча «Черноморца» поделился впечатлениями от матча против «Агробизнеса»

ФК Черноморец. Владислав Герич

В матче седьмого тура Первой лиги одесский «Черноморец» победил «Агробизнес» (1:0).

Нападающий «моряков» Владислав Герич эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу своей команды.

– Хороший матч, приятно всегда играть в родном городе. Ну как, это не мой родной город, но уже можно сказать, как второй дом, много болельщиков, приятно играть при такой атмосфере, публика заводит.

– Накануне «Черноморец» вылетел из Кубка Украины, проиграв в серии пенальти аматорскому коллективу. Насколько важно было в этой игре взять три очка и принести болельщикам положительные эмоции?
– Важно было выиграть, потому что психологически ребята были на спаде после такого матча. Так же в турнирной таблице мы видим, что они («Агробизнес» – прим) находятся на третьем месте, поэтому важно было выиграть, чтобы делать большую разницу по очкам.

– Вы провели в команде почти месяц. С кем из игроков «Черноморца» вы больше всего нашли взаимопонимание и общий язык как на поле, так и вне его?
– Со всеми общаюсь, все подсказывают, все помогают. Нет такого, что с кем-то меньше, с кем-то больше.

чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Агробизнес Владислав Герич
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
