Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Состоялось четыре матча второго тура группового этапа
Продолжается юниорский чемпионат Европы по футзалу.
Сегодня состоялось 4 матча второго тура группового этапа.
Группа A:
- Италия со счетом 7:2 разгромила Молдову и заработала первые 3 очка на турнире. Молдова потеряла шансы на плей-офф.
- Португалия одолела Украину со счетом 4:0, тем самым гарантировала себе первое место квартета. Украина с 3 баллами стала второй.
Группа B:
- Словения разгромила Турцию со счетом 4:1 и гарантировала себе путевку в плей-офф
- Испания со счетом 3:2 одолела Чехию и также гарантировала выход в стадию матчей на вылет.
Судьба последней путевки в плей-офф решится в матче между сборными Италии и Украины, который состоится 1 октября в 20:30 по Киеву.
Расписание третьего тура:
- Турция U-19 – Чехия U-19 – 1 октября в 13:00 по Киеву
- Словения U-19 – Испания U-19 – 1 октября в 15:30 по Киеву
- Молдова U-19 – Португалия U-19 – 1 октября в18:00 по Киеву
- Италия U-19 – Украина U-19 – 1 октября в 20:30 по Киеву
Турнирные таблицы групп:
Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. 2-й тур
Турция U-19 – Словения U-19 – 1:4
Голы: Билим, 32 – Прах, 15, Чоп, 23, 39, Трдин, 30
Видео голов и обзор матча:
Чехия U-19 – Испания U-19 – 2:3
Голы: Хромек, 25, Бишко, 39 – Гути, 6, Оливарес, 9, 34
Видео голов и обзор матча:
Италия U-19 – Молдова U-19 – 7:2
Голы: Морателли, 1, 7, Белфасси, 19, Мусумеки, 25, Кутрунео, 29, Гроссо, 32, Центоррино, 38 – Бейенару, 29, 31
Видео голов и обзор матча:
Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:4
Голы: Монтейру, 3, 25, 35, Малхао, 20
Видео голов и обзор матча:
