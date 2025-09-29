Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 23:58 | Обновлено 30 сентября 2025, 00:55
Состоялось четыре матча второго тура группового этапа

УЕФА

Продолжается юниорский чемпионат Европы по футзалу.

Сегодня состоялось 4 матча второго тура группового этапа.

Группа A:

  • Италия со счетом 7:2 разгромила Молдову и заработала первые 3 очка на турнире. Молдова потеряла шансы на плей-офф.
  • Португалия одолела Украину со счетом 4:0, тем самым гарантировала себе первое место квартета. Украина с 3 баллами стала второй.

Группа B:

  • Словения разгромила Турцию со счетом 4:1 и гарантировала себе путевку в плей-офф
  • Испания со счетом 3:2 одолела Чехию и также гарантировала выход в стадию матчей на вылет.

Судьба последней путевки в плей-офф решится в матче между сборными Италии и Украины, который состоится 1 октября в 20:30 по Киеву.

Расписание третьего тура:

  • Турция U-19Чехия U-19 – 1 октября в 13:00 по Киеву
  • Словения U-19Испания U-19 – 1 октября в 15:30 по Киеву
  • Молдова U-19 Португалия U-19 – 1 октября в18:00 по Киеву
  • Италия U-19 – Украина U-19 1 октября в 20:30 по Киеву

Турнирные таблицы групп:

Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. 2-й тур

Турция U-19 – Словения U-19 – 1:4

Голы: Билим, 32 – Прах, 15, Чоп, 23, 39, Трдин, 30

Видео голов и обзор матча:

Чехия U-19 – Испания U-19 – 2:3

Голы: Хромек, 25, Бишко, 39 – Гути, 6, Оливарес, 9, 34

Видео голов и обзор матча:

Италия U-19 – Молдова U-19 – 7:2

Голы: Морателли, 1, 7, Белфасси, 19, Мусумеки, 25, Кутрунео, 29, Гроссо, 32, Центоррино, 38 – Бейенару, 29, 31

Видео голов и обзор матча:

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:4

Голы: Монтейру, 3, 25, 35, Малхао, 20

Видео голов и обзор матча:

сборная Украины по футзалу U-19 чемпионат Европы по футзалу U-19 сборная Испании по футзалу U-19 сборная Португалии по футзалу U-19 сборная Молдовы по футзалу U-19 сборная Чехии по футзалу U-19 сборная Италии по футзалу U-19 сборная Словении по футзалу U-19
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
