Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе

Продолжается юниорский чемпионат Европы по футзалу.

Сегодня состоялось 4 матча второго тура группового этапа.

Группа A:

Италия со счетом 7:2 разгромила Молдову и заработала первые 3 очка на турнире. Молдова потеряла шансы на плей-офф.

Португалия одолела Украину со счетом 4:0, тем самым гарантировала себе первое место квартета. Украина с 3 баллами стала второй.

Группа B:

Словения разгромила Турцию со счетом 4:1 и гарантировала себе путевку в плей-офф

Испания со счетом 3:2 одолела Чехию и также гарантировала выход в стадию матчей на вылет.

Судьба последней путевки в плей-офф решится в матче между сборными Италии и Украины, который состоится 1 октября в 20:30 по Киеву.

Расписание третьего тура:

Турция U-19 – Чехия U-19 – 1 октября в 13:00 по Киеву

– – 1 октября в 13:00 по Киеву Словения U-19 – Испания U-19 – 1 октября в 15:30 по Киеву

– – 1 октября в 15:30 по Киеву Молдова U-19 – Португалия U-19 – 1 октября в18:00 по Киеву

– – 1 октября в18:00 по Киеву Италия U-19 – Украина U-19 – 1 октября в 20:30 по Киеву

Турнирные таблицы групп:

Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. 2-й тур

Турция U-19 – Словения U-19 – 1:4

Голы: Билим, 32 – Прах, 15, Чоп, 23, 39, Трдин, 30

Чехия U-19 – Испания U-19 – 2:3

Голы: Хромек, 25, Бишко, 39 – Гути, 6, Оливарес, 9, 34

Италия U-19 – Молдова U-19 – 7:2

Голы: Морателли, 1, 7, Белфасси, 19, Мусумеки, 25, Кутрунео, 29, Гроссо, 32, Центоррино, 38 – Бейенару, 29, 31

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:4

Голы: Монтейру, 3, 25, 35, Малхао, 20

