  4. Сыграет ли Миколенко? Стартовые составы матча Эвертон – Вест Хэм
Англия
29 сентября 2025, 20:51 |
Сыграет ли Миколенко? Стартовые составы матча Эвертон – Вест Хэм

Матч шестого тура Английской Премьер-лиги состоится 29 сентября в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 29 сентября, состоится матч шестого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».

Команды сыграют на стадионе «Hill Dickinson Stadium», встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние. Защитник «ирисок» и сборной Украины Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

После пяти сыгранных матчей «Эвертон» набрал семь баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» разместился на 19-й позиции, в активе клуба три очка.

Стартовые составы на матч шестого тура Премьер-лиги Эвертон Вест Хэм:

По теме:
Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандарта
Арсенал забил 36 голов в АПЛ после розыгрышей угловых с сезона 2023/24
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Эвертон - Вест Хэм Вест Хэм Виталий Миколенко стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
