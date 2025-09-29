Сыграет ли Миколенко? Стартовые составы матча Эвертон – Вест Хэм

В понедельник, 29 сентября, состоится матч шестого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».

Команды сыграют на стадионе «Hill Dickinson Stadium», встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние. Защитник «ирисок» и сборной Украины Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

После пяти сыгранных матчей «Эвертон» набрал семь баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» разместился на 19-й позиции, в активе клуба три очка.

Стартовые составы на матч шестого тура Премьер-лиги Эвертон – Вест Хэм: