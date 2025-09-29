Космические цифры. Левандовски достиг отметки в 700 голов за карьеру
Гол Роберта в ворота «Реал Сосьедад» стал победным в матче
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в 700 голов за профессиональную карьеру. Для этого ему понадобилось 990 матчей.
28 сентября состоялась игра 7-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Роберт забил второй мяч «каталонцев», который в итоге стал победным.
За «блауграну» поляк отличился 105 забитыми мячами. Больше он забил только в составе мюнхенской «Баварии» – 344.
Голы Роберта Левандовски в профессиональной карьере
- 344 – Бавария
- 105 – Барселона
- 103 – Боруссия Дортмунд
- 86 – сборная Польши
- 41 – Лех
- 21 – Знич
Сейчас «Барселона» (19 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата, тогда как «Реал Сосьедад» (5 очков) оказался на 17-й позиции.
Robert Lewandoski has now Scored 700 Career Goals 🤯🔥 pic.twitter.com/rYZo8hnbiH— MC (@CrewsMat10) September 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем хотел бы чаще встречаться с Джеко
Мадридцы расстанутся с Винисиусом Жуниором