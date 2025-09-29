Космические цифры. Левандовски достиг отметки в 700 голов за карьеру

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в 700 голов за профессиональную карьеру. Для этого ему понадобилось 990 матчей.

28 сентября состоялась игра 7-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Роберт забил второй мяч «каталонцев», который в итоге стал победным.

За «блауграну» поляк отличился 105 забитыми мячами. Больше он забил только в составе мюнхенской «Баварии» – 344.

Голы Роберта Левандовски в профессиональной карьере

344 – Бавария

105 – Барселона

103 – Боруссия Дортмунд

86 – сборная Польши

41 – Лех

21 – Знич

Сейчас «Барселона» (19 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата, тогда как «Реал Сосьедад» (5 очков) оказался на 17-й позиции.