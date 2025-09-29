Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Космические цифры. Левандовски достиг отметки в 700 голов за карьеру
Испания
29 сентября 2025, 20:56 | Обновлено 29 сентября 2025, 20:57
382
0

Космические цифры. Левандовски достиг отметки в 700 голов за карьеру

Гол Роберта в ворота «Реал Сосьедад» стал победным в матче

29 сентября 2025, 20:56 | Обновлено 29 сентября 2025, 20:57
382
0
Космические цифры. Левандовски достиг отметки в 700 голов за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в 700 голов за профессиональную карьеру. Для этого ему понадобилось 990 матчей.

28 сентября состоялась игра 7-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Роберт забил второй мяч «каталонцев», который в итоге стал победным.

За «блауграну» поляк отличился 105 забитыми мячами. Больше он забил только в составе мюнхенской «Баварии» – 344.

Голы Роберта Левандовски в профессиональной карьере

  • 344 – Бавария
  • 105 – Барселона
  • 103 – Боруссия Дортмунд
  • 86 – сборная Польши
  • 41 – Лех
  • 21 – Знич

Сейчас «Барселона» (19 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата, тогда как «Реал Сосьедад» (5 очков) оказался на 17-й позиции.

По теме:
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шанс для Забарного? Семь игроков ПСЖ рискуют не сыграть против Барселоны
Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Бавария чемпионат Испании по футболу сборная Польши по футболу статистика Лех Познань Ла Лига Реал Сосьедад Барселона - Реал Сосьедад Знич Прушкув
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
Футбол | 29 сентября 2025, 20:19 2
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы

Артем хотел бы чаще встречаться с Джеко

Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29 сентября 2025, 08:18 8
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико

Мадридцы расстанутся с Винисиусом Жуниором

Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Футбол | 29.09.2025, 20:00
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Футбол | 29.09.2025, 04:00
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 30
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 222
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем