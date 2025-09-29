Судью попросили помочь. Идет проверка УАФ: произошел скандал в Первой лиге
Журналист Владимир Зверов рассказал подробности, но не назвал команды
Футбольный журналист Владимир Зверов в авторской программе сообщил о скандале в Первой лиге:
«Ходят слухи об одном случае в украинском футболе, который можно назвать экстраординарным. Пока без названий команд — идет проверка УАФ. Это все данные, которые нужно проверить, это все моменты, которые предстоит выяснить. Говорят, что инцидент произошел в Первой лиге.
Перед одним из предыдущих туров одна команда очень переживала из-за результата. Иначе трудно объяснить, почему один из менеджеров этого футбольного клуба, узнав о назначении судей на матч, позвонил арбитру и попросил о «помощи».
Рефери отказался и по протоколу (как научили и проинструктировали) сообщил в соответствующие органы Украинской ассоциации футбола. То есть профессионально отнесся к своим обязанностям.
Стоит сказать, что это очень показательным случай, случай в стиле «жить по-новому». Арбитр не принимает предложение, но всегда найдутся те, кто предлагает».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника
Украинский нападающий провел на поле 60 минут