Судью попросили помочь. Идет проверка УАФ: произошел скандал в Первой лиге

Футбольный журналист Владимир Зверов в авторской программе сообщил о скандале в Первой лиге:

«Ходят слухи об одном случае в украинском футболе, который можно назвать экстраординарным. Пока без названий команд — идет проверка УАФ. Это все данные, которые нужно проверить, это все моменты, которые предстоит выяснить. Говорят, что инцидент произошел в Первой лиге.

Перед одним из предыдущих туров одна команда очень переживала из-за результата. Иначе трудно объяснить, почему один из менеджеров этого футбольного клуба, узнав о назначении судей на матч, позвонил арбитру и попросил о «помощи».

Рефери отказался и по протоколу (как научили и проинструктировали) сообщил в соответствующие органы Украинской ассоциации футбола. То есть профессионально отнесся к своим обязанностям.

Стоит сказать, что это очень показательным случай, случай в стиле «жить по-новому». Арбитр не принимает предложение, но всегда найдутся те, кто предлагает».