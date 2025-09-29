Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судью попросили помочь. Идет проверка УАФ: произошел скандал в Первой лиге
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 16:23 | Обновлено 29 сентября 2025, 16:30
Судью попросили помочь. Идет проверка УАФ: произошел скандал в Первой лиге

Журналист Владимир Зверов рассказал подробности, но не назвал команды

ПФЛ

Футбольный журналист Владимир Зверов в авторской программе сообщил о скандале в Первой лиге:

«Ходят слухи об одном случае в украинском футболе, который можно назвать экстраординарным. Пока без названий команд — идет проверка УАФ. Это все данные, которые нужно проверить, это все моменты, которые предстоит выяснить. Говорят, что инцидент произошел в Первой лиге.

Перед одним из предыдущих туров одна команда очень переживала из-за результата. Иначе трудно объяснить, почему один из менеджеров этого футбольного клуба, узнав о назначении судей на матч, позвонил арбитру и попросил о «помощи».

Рефери отказался и по протоколу (как научили и проинструктировали) сообщил в соответствующие органы Украинской ассоциации футбола. То есть профессионально отнесся к своим обязанностям.

Стоит сказать, что это очень показательным случай, случай в стиле «жить по-новому». Арбитр не принимает предложение, но всегда найдутся те, кто предлагает».

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
mini.f
Невже функціонери комітету арбітрів пропустили в свої лави "білу ворону" ?  Щось в лісі здохло... Такі люди дуже токсичні в мафіозній структурі наших арбітрів. Сподіваюсь, що ця людина невдовзі пропаде з нашого полю зору...  Сам собі вирив могилу... Божевільний, що з нього візьмеш...
Ответить
0
yurchik553
І що є кримінальна справа на тих хто пропонує???
Ответить
0
