Кучер рассказал, что думает об игре Ракицкого и Хачериди в Первой лиге

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер оценил игру защитников Ярослава Ракицкого и Евгения Хачериди в матче восьмого тура Первой лиги.

В воскресенье, 28 сентября, «моряки» в непростом поединке одолели «Агробизнес» со счетом 1:0 и сохранили за собой первое место в турнирной таблице.

«Ракицкий и Хачериди? Они надежно сыграли и в обороне, и в атаке. Ярослав очень удачно подключался к атакующим действиям. Да и Евгений на стандартах всегда присутствовал. От него постоянно исходит опасность.

Конечно, они молодцы. Сзади ноль пропустили. Победили 1:0. Для нас это очень важные три очка и, я думаю, что они заслужены», – сообщил Кучер.

Ракицкий перебрался в «Черноморец» в марте прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Хачериди присоединился к одесскому клубу в августе и с тех пор сыграл шесть поединков.

Подопечные Кучера набрали 22 балла и продолжают занимать первое место в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 4 октября, «моряки» сыграют против ФК «Пробой».