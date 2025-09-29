Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 15:54 |
Кучер рассказал, что думает об игре Ракицкого и Хачериди в Первой лиге

Главный тренер одесского «Черноморца» оценил выступления опытных защитников

Кучер рассказал, что думает об игре Ракицкого и Хачериди в Первой лиге
ФК Черноморец Одесса. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер оценил игру защитников Ярослава Ракицкого и Евгения Хачериди в матче восьмого тура Первой лиги.

В воскресенье, 28 сентября, «моряки» в непростом поединке одолели «Агробизнес» со счетом 1:0 и сохранили за собой первое место в турнирной таблице.

«Ракицкий и Хачериди? Они надежно сыграли и в обороне, и в атаке. Ярослав очень удачно подключался к атакующим действиям. Да и Евгений на стандартах всегда присутствовал. От него постоянно исходит опасность.

Конечно, они молодцы. Сзади ноль пропустили. Победили 1:0. Для нас это очень важные три очка и, я думаю, что они заслужены», – сообщил Кучер.

Ракицкий перебрался в «Черноморец» в марте прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Хачериди присоединился к одесскому клубу в августе и с тех пор сыграл шесть поединков.

Подопечные Кучера набрали 22 балла и продолжают занимать первое место в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 4 октября, «моряки» сыграют против ФК «Пробой».

Николай Титюк
