Шахтер в матче с Рухом одержал юбилейную победу в УПЛ
«Горняки» одержали 700-ю победу в чемпионатах Украины
Победа над «Рухом» (4:0) стала 700-й для «Шахтера» в чемпионатах Украины. Горняки стали второй командой после «Динамо», достигшей этого рубежа.
391 викторию дончане отпраздновали дома, 308 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. Оранжево-черные брали верх над всеми клубами, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе, за исключением «Полесья». Чаще других под «каток» горняков попадали «Ворскла» – 44 раза, «Мариуполь» – 43, «Заря» и «Черноморец» –по 42.
Лепту в юбилей внесли все 17 тренеров, руководивших «Шахтером» в украинских чемпионатах. При этом львиную долю побед оранжево-черные одержали под руководством Мирчи Луческу – 272, Валерия Яремченко – 123 и Паулу Фонсеки –75.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Шахтера в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер «Шахтера»
|
1-я
|
18.03.1992
|
Нива В
|
5:0 (д)
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
100-я
|
17.10.1997
|
Металлург Д
|
2:0 (д)
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
200-я
|
06.10.2002
|
Металлург М
|
4:2 (г)
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
300-я
|
19.03.2007
|
Металлург Д
|
2:1 (д)
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
400-я
|
21.08.2011
|
Ильичевец
|
3:0 (д)
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
500-я
|
17.04.2016
|
Олимпик
|
3:0 (д)
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
600-я
|
20.06.2020
|
Александрия
|
3:2 (д)
|
Луиш КАШТРУ
|
700-я
|
28.09.2025
|
Рух
|
4:0 (г)
|
Арда ТУРАН
Кого побеждали
|
ПБ
|
Клубы
|
ПБ
|
Клубы
|
44
|
Ворскла
|
11
|
Колос, Львов
|
43
|
Мариуполь
|
10
|
Нива Т, Оболонь, Прикарпатье
|
42
|
Заря, Черноморец
|
8
|
Десна
|
37
|
Карпаты
|
7
|
Ингулец, Кремень, Торпедо
|
33
|
Кривбасс, Таврия
|
6
|
Днепр-1, Минай, Николаев,
|
32
|
Металлург Д, Металлург З
|
|
Рух, Харьков
|
28
|
Динамо, Металлист
|
5
|
Нива В, Сталь А
|
25
|
Днепр
|
4
|
Борисфен, ЛНЗ, Металлист 1925,
|
24
|
Арсенал/ЦСКА
|
|
Оболонь (2013), Севастополь,
|
23
|
Александрия
|
|
Сталь Км, Темп
|
21
|
Волынь
|
3
|
Буковина
|
16
|
Говерла,
|
2
|
Левый берег
|
14
|
Верес, Звезда
|
1
|
Карпаты (2020), Нефтяник,
|
12
|
Олимпик
|
|
Эпицентр
Тренеры
|
ПБ
|
Тренер
|
ПБ
|
Тренер
|
272
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
16
|
Невио СКАЛА
|
123
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
15
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ, Бернд ШУСТЕР
|
75
|
Паулу ФОНСЕКА
|
12
|
Анатолий БЫШОВЕЦ, Валерий РУДАКОВ
|
42
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
7
|
Владимир САЛЬКОВ
|
41
|
Луиш КАШТРУ
|
5
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН, Арда ТУРАН
|
34
|
Марино ПУШИЧ
|
3
|
Алексей ДРОЗДЕНКО
|
22
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
1
|
Дарио СРНА
