Шахтер в матче с Рухом одержал юбилейную победу в УПЛ

Победа над «Рухом» (4:0) стала 700-й для «Шахтера» в чемпионатах Украины. Горняки стали второй командой после «Динамо», достигшей этого рубежа.

391 викторию дончане отпраздновали дома, 308 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. Оранжево-черные брали верх над всеми клубами, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе, за исключением «Полесья». Чаще других под «каток» горняков попадали «Ворскла» – 44 раза, «Мариуполь» – 43, «Заря» и «Черноморец» –по 42.

Лепту в юбилей внесли все 17 тренеров, руководивших «Шахтером» в украинских чемпионатах. При этом львиную долю побед оранжево-черные одержали под руководством Мирчи Луческу – 272, Валерия Яремченко – 123 и Паулу Фонсеки –75.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Шахтера в чемпионатах Украины

Победа Дата Соперник Счет Тренер «Шахтера» 1-я 18.03.1992 Нива В 5:0 (д) Валерий ЯРЕМЧЕНКО 100-я 17.10.1997 Металлург Д 2:0 (д) Валерий ЯРЕМЧЕНКО 200-я 06.10.2002 Металлург М 4:2 (г) Валерий ЯРЕМЧЕНКО 300-я 19.03.2007 Металлург Д 2:1 (д) Мирча ЛУЧЕСКУ 400-я 21.08.2011 Ильичевец 3:0 (д) Мирча ЛУЧЕСКУ 500-я 17.04.2016 Олимпик 3:0 (д) Мирча ЛУЧЕСКУ 600-я 20.06.2020 Александрия 3:2 (д) Луиш КАШТРУ 700-я 28.09.2025 Рух 4:0 (г) Арда ТУРАН

Кого побеждали

ПБ Клубы ПБ Клубы 44 Ворскла 11 Колос, Львов 43 Мариуполь 10 Нива Т, Оболонь, Прикарпатье 42 Заря, Черноморец 8 Десна 37 Карпаты 7 Ингулец, Кремень, Торпедо 33 Кривбасс, Таврия 6 Днепр-1, Минай, Николаев, 32 Металлург Д, Металлург З Рух, Харьков 28 Динамо, Металлист 5 Нива В, Сталь А 25 Днепр 4 Борисфен, ЛНЗ, Металлист 1925, 24 Арсенал/ЦСКА Оболонь (2013), Севастополь, 23 Александрия Сталь Км, Темп 21 Волынь 3 Буковина 16 Говерла, 2 Левый берег 14 Верес, Звезда 1 Карпаты (2020), Нефтяник, 12 Олимпик Эпицентр

Тренеры