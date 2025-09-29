Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 14:41 | Обновлено 29 сентября 2025, 14:53
Шахтер в матче с Рухом одержал юбилейную победу в УПЛ

«Горняки» одержали 700-ю победу в чемпионатах Украины

ФК Шахтер

Победа над «Рухом» (4:0) стала 700-й для «Шахтера» в чемпионатах Украины. Горняки стали второй командой после «Динамо», достигшей этого рубежа.

391 викторию дончане отпраздновали дома, 308 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. Оранжево-черные брали верх над всеми клубами, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе, за исключением «Полесья». Чаще других под «каток» горняков попадали «Ворскла» – 44 раза, «Мариуполь» – 43, «Заря» и «Черноморец» –по 42.

Лепту в юбилей внесли все 17 тренеров, руководивших «Шахтером» в украинских чемпионатах. При этом львиную долю побед оранжево-черные одержали под руководством Мирчи Луческу – 272, Валерия Яремченко – 123 и Паулу Фонсеки –75.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Шахтера в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Соперник

Счет

Тренер «Шахтера»

1-я

18.03.1992

Нива В

5:0 (д)

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

100-я

17.10.1997

Металлург Д

2:0 (д)

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

200-я

06.10.2002

Металлург М

4:2 (г)

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

300-я

19.03.2007

Металлург Д

2:1 (д)

Мирча ЛУЧЕСКУ

400-я

21.08.2011

Ильичевец

3:0 (д)

Мирча ЛУЧЕСКУ

500-я

17.04.2016

Олимпик

3:0 (д)

Мирча ЛУЧЕСКУ

600-я

20.06.2020

Александрия

3:2 (д)

Луиш КАШТРУ

700-я

28.09.2025

Рух

4:0 (г)

Арда ТУРАН

Кого побеждали

ПБ

Клубы

ПБ

Клубы

44

Ворскла

11

Колос, Львов

43

Мариуполь

10

Нива Т, Оболонь, Прикарпатье

42

Заря, Черноморец

8

Десна

37

Карпаты

7

Ингулец, Кремень, Торпедо

33

Кривбасс, Таврия

6

Днепр-1, Минай, Николаев,

32

Металлург Д, Металлург З

Рух, Харьков

28

Динамо, Металлист

5

Нива В, Сталь А

25

Днепр

4

Борисфен, ЛНЗ, Металлист 1925,

24

Арсенал/ЦСКА

Оболонь (2013), Севастополь,

23

Александрия

Сталь Км, Темп

21

Волынь

3

Буковина

16

Говерла,

2

Левый берег

14

Верес, Звезда

1

Карпаты (2020), Нефтяник,

12

Олимпик

Эпицентр

Тренеры

ПБ

Тренер

ПБ

Тренер

272

Мирча ЛУЧЕСКУ

16

Невио СКАЛА

123

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

15

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ, Бернд ШУСТЕР

75

Паулу ФОНСЕКА

12

Анатолий БЫШОВЕЦ, Валерий РУДАКОВ

42

Виктор ПРОКОПЕНКО

7

Владимир САЛЬКОВ

41

Луиш КАШТРУ

5

Патрик ВАН ЛЕУВЕН, Арда ТУРАН

34

Марино ПУШИЧ

3

Алексей ДРОЗДЕНКО

22

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

1

Дарио СРНА

цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
