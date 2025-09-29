Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 07:59 | Обновлено 29 сентября 2025, 08:06
Антирекорд продолжается: Рух продлил свою самую длинную серию неудач в УПЛ

Донецкий «Шахтер» стал очередной преградой для львовского клуба

29 сентября 2025, 07:59 | Обновлено 29 сентября 2025, 08:06
Антирекорд продолжается: Рух продлил свою самую длинную серию неудач в УПЛ
ФК Шахтер Донецк

28 сентября в седьмом туре Украинской Премьер-лиги на «Арене Львов» состоялся поединок местного «Руха» и донецкого «Шахтёра».

«Горняки» не испытали проблем в матче с подопечными Ивана Федика, разгромив соперника со счетом 4:0.

Львовский клуб потерпел шестое поражение подряд в чемпионате Украины и продолжил свою самую длинную серию неудач в УПЛ.

Согласно статистике, «Рух» начал серию поражений еще 8 августа этого года. С начала нового сезона команда уступила «Динамо», «Оболони», «Металлисту 1925», «Эпицентру» и ЛНЗ.

Самые длинные серии поражений «Руха» в УПЛ

Игры

Мячи

Начало

Конец

Соперник

Счет (поле)

6

2—15

08.08.2025

3

0—9

08.03.2021

11.04.2021

Минай

2:0 (д)

3

1—5

24.08.2022

09.09.2022

Заря

3:1 (д)

3

0—6

12.03.2023

08.04.2023

Верес

0:0 (д)

3

1—6

15.12.2024

08.03.2025

Ингулец

1:0 (г)
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер статистика
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
