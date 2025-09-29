Антирекорд продолжается: Рух продлил свою самую длинную серию неудач в УПЛ

28 сентября в седьмом туре Украинской Премьер-лиги на «Арене Львов» состоялся поединок местного «Руха» и донецкого «Шахтёра».

«Горняки» не испытали проблем в матче с подопечными Ивана Федика, разгромив соперника со счетом 4:0.

Львовский клуб потерпел шестое поражение подряд в чемпионате Украины и продолжил свою самую длинную серию неудач в УПЛ.

Согласно статистике, «Рух» начал серию поражений еще 8 августа этого года. С начала нового сезона команда уступила «Динамо», «Оболони», «Металлисту 1925», «Эпицентру» и ЛНЗ.

Самые длинные серии поражений «Руха» в УПЛ