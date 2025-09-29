Антирекорд продолжается: Рух продлил свою самую длинную серию неудач в УПЛ
Донецкий «Шахтер» стал очередной преградой для львовского клуба
28 сентября в седьмом туре Украинской Премьер-лиги на «Арене Львов» состоялся поединок местного «Руха» и донецкого «Шахтёра».
«Горняки» не испытали проблем в матче с подопечными Ивана Федика, разгромив соперника со счетом 4:0.
Львовский клуб потерпел шестое поражение подряд в чемпионате Украины и продолжил свою самую длинную серию неудач в УПЛ.
Согласно статистике, «Рух» начал серию поражений еще 8 августа этого года. С начала нового сезона команда уступила «Динамо», «Оболони», «Металлисту 1925», «Эпицентру» и ЛНЗ.
Самые длинные серии поражений «Руха» в УПЛ
|
Игры
|
Мячи
|
Начало
|
Конец
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
6
|
2—15
|
08.08.2025
|
…
|
|
|
3
|
0—9
|
08.03.2021
|
11.04.2021
|
Минай
|
2:0 (д)
|
3
|
1—5
|
24.08.2022
|
09.09.2022
|
Заря
|
3:1 (д)
|
3
|
0—6
|
12.03.2023
|
08.04.2023
|
Верес
|
0:0 (д)
|
3
|
1—6
|
15.12.2024
|
08.03.2025
|
Ингулец
|
1:0 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер серьезно настроен на подписание Карима Бензема
Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»