Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 сентября 2025, 01:17 | Обновлено 29 сентября 2025, 01:40
Штутгарт вырвал победу, Унион Берлин не смог переиграть Гамбург

В Германии сыграли матчи 5-го тура Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября в чемпионате Германии состоялось три матча Бундеслиги.

Во Фрайбурге местная команда уже на 3-й минуте повела в счете после гола Лукаса Кюблера. Однако «Хоффенхайм» быстро восстановил равновесие – Ардиан Асляни забил на 13-й минуте.

В Кельне хозяева удачно начали поединок против Штутгарта.Якуб Каминский открыл счет уже на старте матча. Однако гости ответили точно – Эрмедин Демирович реализовал пенальти, а в конце встречи Йоша Фагноман принес «Штутгарту» победу – 2:1.

Еще один поединок завершился без голов. Унион Берлин и Гамбург сыграли 0:0. В компенсированное время гости остались в меньшинстве после удаления Фабио Виейры.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бундеслига. 5-й тур. 28 сентября

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1

Голый: Лукас Кюблер (3) – Фисник Аслланы (13)

Кельн – Штутгарт – 1:2

Голы: Якуб Каминский (4) – Эрмедин Демирович (28, пен), Йоша Фагноман (81)

Унион Берлин – Гамбург – 0:0

Удаления: Фабиу Виэйра (90+8)

События матча

90’ +8
Фабиу Виейра (Гамбург) получает красную карточку.
По теме:
Узун, Гюлер и Йылдыз в сумме совершили 22 результативных действия в сезоне
Триллер-шоу. Матч Бундеслиги в Менхенгладбахе завершился со счетом 4:6
Дортмундская Боруссия установила интересный рекорд Бундеслиги
Фрайбург Хоффенхайм Кельн Штутгарт Унион Берлин Гамбург чемпионат Германии по баскетболу Бундеслига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
