Штутгарт вырвал победу, Унион Берлин не смог переиграть Гамбург

28 сентября в чемпионате Германии состоялось три матча Бундеслиги.

Во Фрайбурге местная команда уже на 3-й минуте повела в счете после гола Лукаса Кюблера. Однако «Хоффенхайм» быстро восстановил равновесие – Ардиан Асляни забил на 13-й минуте.

В Кельне хозяева удачно начали поединок против Штутгарта.Якуб Каминский открыл счет уже на старте матча. Однако гости ответили точно – Эрмедин Демирович реализовал пенальти, а в конце встречи Йоша Фагноман принес «Штутгарту» победу – 2:1.

Еще один поединок завершился без голов. Унион Берлин и Гамбург сыграли 0:0. В компенсированное время гости остались в меньшинстве после удаления Фабио Виейры.

Бундеслига. 5-й тур. 28 сентября

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1

Голый: Лукас Кюблер (3) – Фисник Аслланы (13)

Кельн – Штутгарт – 1:2

Голы: Якуб Каминский (4) – Эрмедин Демирович (28, пен), Йоша Фагноман (81)

Унион Берлин – Гамбург – 0:0

Удаления: Фабиу Виэйра (90+8)