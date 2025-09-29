Штутгарт вырвал победу, Унион Берлин не смог переиграть Гамбург
В Германии сыграли матчи 5-го тура Бундеслиги
28 сентября в чемпионате Германии состоялось три матча Бундеслиги.
Во Фрайбурге местная команда уже на 3-й минуте повела в счете после гола Лукаса Кюблера. Однако «Хоффенхайм» быстро восстановил равновесие – Ардиан Асляни забил на 13-й минуте.
В Кельне хозяева удачно начали поединок против Штутгарта.Якуб Каминский открыл счет уже на старте матча. Однако гости ответили точно – Эрмедин Демирович реализовал пенальти, а в конце встречи Йоша Фагноман принес «Штутгарту» победу – 2:1.
Еще один поединок завершился без голов. Унион Берлин и Гамбург сыграли 0:0. В компенсированное время гости остались в меньшинстве после удаления Фабио Виейры.
Бундеслига. 5-й тур. 28 сентября
Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1
Голый: Лукас Кюблер (3) – Фисник Аслланы (13)
Кельн – Штутгарт – 1:2
Голы: Якуб Каминский (4) – Эрмедин Демирович (28, пен), Йоша Фагноман (81)
Унион Берлин – Гамбург – 0:0
Удаления: Фабиу Виэйра (90+8)
События матча
