ФОТО. Марко Асенсио подтвердил отношения с новой девушкой. После развода

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 сентября 2025, 00:59
Марко Асенсио начал новую главу личной жизни

Instagram. Лавиния Леонхард

Марко Асенсио официально подтвердил роман с Лавинией Леонхард.

Новичок «Фенербахче» получает самую горячую поддержку от модели с Мальорки, которая уже переехала в Турцию и ходит на матчи любимого.

В соцсетях 29-летний футболист, ранее игравший за «Реал», ПСЖ и «Астон Виллу», поделился фото с Лавинией.

По данным GSM, пара впервые появилась вместе публично в феврале после победы «Астон Виллы» в Кубке Англии.

Напомним, в июне 2024 года Асенсио развелся с Сандрой Гараль.

Бывшая жена позже объявила о новых отношениях с падельным игроком Але Галаном и подчеркнула, что причиной развода не была измена.

Сейчас Сандра занимается собственной архитектурной студией, но до сих пор не удалила совместные свадебные фото.

Максим Лапченко
