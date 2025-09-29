ФОТО. Марко Асенсио подтвердил отношения с новой девушкой. После развода
Марко Асенсио начал новую главу личной жизни
Марко Асенсио официально подтвердил роман с Лавинией Леонхард.
Новичок «Фенербахче» получает самую горячую поддержку от модели с Мальорки, которая уже переехала в Турцию и ходит на матчи любимого.
В соцсетях 29-летний футболист, ранее игравший за «Реал», ПСЖ и «Астон Виллу», поделился фото с Лавинией.
По данным GSM, пара впервые появилась вместе публично в феврале после победы «Астон Виллы» в Кубке Англии.
Напомним, в июне 2024 года Асенсио развелся с Сандрой Гараль.
Бывшая жена позже объявила о новых отношениях с падельным игроком Але Галаном и подчеркнула, что причиной развода не была измена.
Сейчас Сандра занимается собственной архитектурной студией, но до сих пор не удалила совместные свадебные фото.
