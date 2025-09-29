Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик не хотел, чтобы Ямаль выиграл Золотой мяч. Стала известна причина
Испания
29 сентября 2025, 23:30 | Обновлено 29 сентября 2025, 23:51
458
0

Флик не хотел, чтобы Ямаль выиграл Золотой мяч. Стала известна причина

Награда в итоге досталась Дембеле

29 сентября 2025, 23:30 | Обновлено 29 сентября 2025, 23:51
458
0
Флик не хотел, чтобы Ямаль выиграл Золотой мяч. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был близок к получению «Золотого мяча», однако в итоге трофей получил Усман Дембеле.

По информации испанских СМИ, главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик считает, что неудача пойдет только на пользу Ямалю и «Барселоне». По мнению немца, Ямалю рано выигрывать такую награду из-за того, что это будет оказывать лишнее давление на игрока. Ганс-Дитер Флик считает, что ситуация, сложившаяся на церемонии, только мотивирует футболиста.

Ранее 18-летний испанский вингер Ламин Ямаль посоветовал главному тренеру Гансу-Дитеру Флику выпускать своего партнера по сборной Испании в стартовом составе.

По теме:
Прогнозы на 2-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Барселона сделает все возможное, чтобы Ямаля не вызвали в сборную Испании
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч Усман Дембеле
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29 сентября 2025, 08:18 8
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико

Мадридцы расстанутся с Винисиусом Жуниором

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29 сентября 2025, 09:49 2
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча

Родри может стать игроком испанского гранда

В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Футбол | 29.09.2025, 20:00
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 29.09.2025, 23:59
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем