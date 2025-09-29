Флик не хотел, чтобы Ямаль выиграл Золотой мяч. Стала известна причина
Награда в итоге досталась Дембеле
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был близок к получению «Золотого мяча», однако в итоге трофей получил Усман Дембеле.
По информации испанских СМИ, главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик считает, что неудача пойдет только на пользу Ямалю и «Барселоне». По мнению немца, Ямалю рано выигрывать такую награду из-за того, что это будет оказывать лишнее давление на игрока. Ганс-Дитер Флик считает, что ситуация, сложившаяся на церемонии, только мотивирует футболиста.
Ранее 18-летний испанский вингер Ламин Ямаль посоветовал главному тренеру Гансу-Дитеру Флику выпускать своего партнера по сборной Испании в стартовом составе.
