Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Забарный? То, что он сделал, это лишь маленькая деталь»
Франция
06 октября 2025, 01:36 |
205
0

Луис ЭНРИКЕ: «Забарный? То, что он сделал, это лишь маленькая деталь»

Тренер доволен уровнем Ильи

06 октября 2025, 01:36 |
205
0
Луис ЭНРИКЕ: «Забарный? То, что он сделал, это лишь маленькая деталь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об уровне центрального защитника парижан Ильи Забарного.

«Гол, который он недавно забил, это лишь маленькая деталь в его игре. Но все, что мы увидели от Ильи Забарного в его пяти поединках в Лиге 1, меня устраивает», – сказал Энрике.

В матче с Осером Забарному удалось забить свой первый гол за парижский клуб.

Ранее украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный дал небольшое интервью журналистам после матча шестого тура Лиги 1 2025/26 с Осером (2:0), в котором он отличился первым голом за столичный гранд.

По теме:
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
ФОТО. Реакция Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05 октября 2025, 08:28 17
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого

Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве

Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05 октября 2025, 09:29 11
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925

Бывший нападающий «бело-синих» считает, что у харьковчан есть шансы насолить авторитетному сопернику

Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ
Футбол | 05.10.2025, 20:23
Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ
Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 05.10.2025, 23:44
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 19
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
04.10.2025, 02:50
Бокс
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем