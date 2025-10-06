Луис ЭНРИКЕ: «Забарный? То, что он сделал, это лишь маленькая деталь»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об уровне центрального защитника парижан Ильи Забарного.

«Гол, который он недавно забил, это лишь маленькая деталь в его игре. Но все, что мы увидели от Ильи Забарного в его пяти поединках в Лиге 1, меня устраивает», – сказал Энрике.

В матче с Осером Забарному удалось забить свой первый гол за парижский клуб.

Ранее украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный дал небольшое интервью журналистам после матча шестого тура Лиги 1 2025/26 с Осером (2:0), в котором он отличился первым голом за столичный гранд.