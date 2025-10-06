Луис ЭНРИКЕ: «Забарный? То, что он сделал, это лишь маленькая деталь»
Тренер доволен уровнем Ильи
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об уровне центрального защитника парижан Ильи Забарного.
«Гол, который он недавно забил, это лишь маленькая деталь в его игре. Но все, что мы увидели от Ильи Забарного в его пяти поединках в Лиге 1, меня устраивает», – сказал Энрике.
В матче с Осером Забарному удалось забить свой первый гол за парижский клуб.
Ранее украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный дал небольшое интервью журналистам после матча шестого тура Лиги 1 2025/26 с Осером (2:0), в котором он отличился первым голом за столичный гранд.
