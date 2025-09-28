Барселона – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад» встретились в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги.

Встреча проходит 28 сентября, команды играют на на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

С 17 баллами после 6 туров «Барселона» занимала вторую строчку турнирной таблицы перед началом матча. «Реал Сосьедад» за аналогичное количество игр набрал лишь 6 очков и находился на 14-ом месте.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября

Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Кунде, 43, Левандовски, 59 – Одриосола, 31

ГОЛ! 0:1 Одриосола, 31 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 43 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 59 мин.