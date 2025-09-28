Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Барселона – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча седьмого тура Ла Лиги

Getty Images/ Getty Images Ukraine

Каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад» встретились в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги.

Встреча проходит 28 сентября, команды играют на на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С 17 баллами после 6 туров «Барселона» занимала вторую строчку турнирной таблицы перед началом матча. «Реал Сосьедад» за аналогичное количество игр набрал лишь 6 очков и находился на 14-ом месте.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября

Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Кунде, 43, Левандовски, 59 – Одриосола, 31

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Одриосола, 31 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 43 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 59 мин.

По теме:
ВИДЕО. Ассист Ламина за минуту. Как Левандовски забил гол с передачи Ямаля
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
ВИДЕО. Ассист Рэшфорда. Барселона и Сосьедад обменялись голами за тайм
видео голов и обзор Жюль Кунде Барселона Реал Сосьедад Барселона - Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу Альваро Одриосола Роберт Левандовски Ламин Ямаль
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
