«Хотим бороться за более высокие места». Игрок Зари – о ничьей с Оболонью

27 сентября солнечная суббота подарила фанатам украинского футбола матч седьмого тура УПЛ между «Зарей» и «Оболонью», который прошёл в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Оба клуба стремились одержать крайне важную победу, однако никому не удалось поразить ворота соперника. С нулями на табло футболисты завершили поединок.

Защитник луганской «Зари» Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua проанализировал ход событий в матче и высказался о будущем сопернике.

– Как в целом оцениваете поединок с «Оболонью»?

– Для нас он однозначно негативный, ведь мы не хотим играть вничью. Мы стремимся бороться за более высокие места. Старались, скажем так, но результат всё равно для нас негативный.

– Перед этим была изнурительная игра с «Шахтером». Повлияла ли она на результат матча с «Оболонью»?

– Нет, никак не повлияла. Разве что с той точки зрения, что мы ее проиграли, и на игру с киевлянами должна была быть двойная, даже тройная мотивация, чтобы завоевать эти очки. Вы видите, что турнирная таблица быстро меняется: еще неделю назад мы были выше, а сегодня уже рядом с зоной переходных матчей. Семь очков – это явно не то, что нас устраивает. Хотелось взять три балла в этой встрече, но не получилось.

– В игре с «Оболонью» были моменты, когда ваша команда пыталась доставить мяч к Бутковскому, но соперники всё перекрывали. Можно ли сказать, что соперник «ставил автобус», или просто не удавалось находить пространство для передачи?

– Я считаю, это скорее наши неудачные действия. Ведь нужно не только вскрывать оборону соперника подачами. Есть разные варианты, которые мы не смогли реализовать. И даже те самые подачи, о которых вы говорите, были некачественными. Могу вспомнить лишь одну-две по-настоящему опасные. Это наша проблема, наши ошибки, которые нужно исправлять.

– Далее выезд в Тернополь, игра с «Эпицентром». Что скажете об этом крепком новичке УПЛ? Каковы шансы на победу?

– Мы смотрели их игры. Это хорошая команда, которая неплохо атакует и забивает много голов. Также следили за поединком с «Кривбассом». «Эпицентр» – новичок, который хочет себя проявить, поэтому легко не будет. Вообще сейчас нет соперников, с которыми было бы очень просто. Вот с «Полтавой» игра выглядела легкой, но это было лишь исключение. Как видим, дальше «Полтава» играет на равных с другими командами. Поэтому сейчас все коллективы более-менее одного уровня. Будет тяжело, нелегко, нужно настраиваться и, снова повторю, нам нужны три очка.