Украина. Первая лига
Украинский клуб не успел зарегистрировать легионеров из-за бана от ФИФА

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Александр Бабич подтвердил проблемы команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

27 сентября полтавская «Ворскла» встретилась с «Викторией» (Сумы) в матче восьмого тура Первой лиги Украины – команды не сумели определить победителя и сыграли вничью (1:1).

После завершения этого противостояния главный тренер хозяев Александр Бабич подтвердил информацию о том, что его команда не успела зарегистрировать легионеров из-за трансферного бана:

– Два легионера с нами ездило на выезд, но потом прилетел бан. Вроде решили этот вопрос – прилетел второй бан. Сейчас решают. Будем разговаривать с руководством.

Эти два игрока, конечно, добавят нам креатива в атакующих действиях. Мы выпускаем в атаку крайних вингеров, молодых ребят – это не их позиция, это позиция правого защитника. Пытаемся как-то выкрутиться из этой ситуации.

– То есть они уже подписали контракты с клубом, но не успели их заявить?

– Да, контракты подписаны, однако не успели заявить. Скажу так: нам не хватило где-то 2 или 3 часа, – сообщил Бабич.

После шести туров полтавский клуб набрал 12 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 3 октября подопечные Бабича сыграют на выезде против «Прикарпатья».

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Виктория Сумы Александр Бабич трансферный бан
Николай Титюк Источник: ФК Ворскла
