  4. Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина
Греция
28 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:50
2

Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина

Президент греческого клуба доволен игрой команды под руководством Христоса Контиса

28 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:50
Comments
Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина
УАФ. Сергей Ребров

Греческий «Панатинаикос» может отказаться от приглашения главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Об этом сообщает издание Outsidersbet.

16 сентября португальский специалист Руй Витория покинул чемпионат Греции из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле. После этого «Панатинаикос» начал поиски нового наставника и остановил свой выбор на тренере, который на данным момент возглавляет сборную Украины.

Греческий клуб провел переговоры с Ребровым и, по информации местной, прессы достиг определенных успехов в вопросе потенциального сотрудничества. Однако, после ухода Витории временным наставником был назначен Христос Контис, который теперь имеет все шансы остаться на своей должности, как минимум, до завершения сезона.

Сообщается, что президент «Панатинаикоса» впечатлен результатами и игрой в последних трех матчах, поэтому рассматривает вариант, при котором откажется от назначения Реброва и сделает Контиса полноценным главным тренером команды.

Под руководством Христоса, команда победила в чемпионате «Каллитею» (1:0), сыграла вничью с чемпионом «Олимпиакосом» (1:1) и неожиданно легко разгромила швейцарский «Янг Бойз» в Лиге Европы (4:1).

Окончательное решение будет принято президентом «Панатинаикоса» в ближайшее время.

чемпионат Греции по футболу Панатинаикос Сергей Ребров назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Outsidersbet
Комментарии 2
Bonaventura
одного Руя поменяют на другого, берите нашего...
MaximusOne
Я ж казав... 😞
