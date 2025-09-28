Другие новости28 сентября 2025, 03:03 |
ФОТО. Топ-инсайдер мирового футбола поздравил Забарного
Илья Забарный принимает поздравления с первым голом в ПСЖ
28 сентября 2025, 03:03
Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный отметился дебютным голом в составе парижан.
Знаковое событие в карьере 23-летнего футболиста случилось в матче против Осера, который команда Луиса Энрике обыграла со счетом 2:0.
«Первый дома… и какое же это чувство!», – подписал публикацию Илья.
К нему в комментарии пришел топ-инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо и написал: «Baller», что можно перевести как «Крутой игрок» (или «Звезда»).
