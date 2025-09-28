Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Топ-инсайдер мирового футбола поздравил Забарного
Другие новости
28 сентября 2025, 03:03 |
279
0

ФОТО. Топ-инсайдер мирового футбола поздравил Забарного

Илья Забарный принимает поздравления с первым голом в ПСЖ

28 сентября 2025, 03:03 |
279
0
ФОТО. Топ-инсайдер мирового футбола поздравил Забарного
Instagram. Фабрицио Романо и Илья Забарный

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный отметился дебютным голом в составе парижан.

Знаковое событие в карьере 23-летнего футболиста случилось в матче против Осера, который команда Луиса Энрике обыграла со счетом 2:0.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Первый дома… и какое же это чувство!», – подписал публикацию Илья.

К нему в комментарии пришел топ-инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо и написал: «Baller», что можно перевести как «Крутой игрок» (или «Звезда»).

По теме:
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанатов на гол Забарно
ФОТО. Бывшая жена тренера киевского Динамо показала роскошные формы
«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
фото lifestyle Илья Забарный ПСЖ Фабрицио Романо Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о 3:3 с Карпатами, ошибках игроков и недовольстве судьей
Футбол | 27 сентября 2025, 21:35 18
ШОВКОВСКИЙ – о 3:3 с Карпатами, ошибках игроков и недовольстве судьей
ШОВКОВСКИЙ – о 3:3 с Карпатами, ошибках игроков и недовольстве судьей

Киевляне сыграли вничью во Львове

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Стала известна оценка Сикана за матч, в котором он сумел наконец-то забить
Футбол | 28.09.2025, 03:39
Стала известна оценка Сикана за матч, в котором он сумел наконец-то забить
Стала известна оценка Сикана за матч, в котором он сумел наконец-то забить
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 19:59
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 2
Бокс
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 32
Футбол
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем