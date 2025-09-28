ФОТО. Топ-инсайдер мирового футбола поздравил Забарного

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный отметился дебютным голом в составе парижан.

Знаковое событие в карьере 23-летнего футболиста случилось в матче против Осера, который команда Луиса Энрике обыграла со счетом 2:0.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Первый дома… и какое же это чувство!», – подписал публикацию Илья.

К нему в комментарии пришел топ-инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо и написал: «Baller», что можно перевести как «Крутой игрок» (или «Звезда»).