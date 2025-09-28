Другие новости28 сентября 2025, 01:08 | Обновлено 28 сентября 2025, 01:11
ФОТО. Жена футболиста Динамо похвасталась люксовым авто
Елизавета Кандыба светится роскошью...
28 сентября 2025, 01:08 | Обновлено 28 сентября 2025, 01:11
Елизавета Кандыба впечатлила Instagram стильным фото за рулем роскошного BMW.
Муза нападающего «Динамо» Назара Волошина предстала в белом худи и стильных очках в салоне с кожаной отделкой.
Её образ соединил спортивный комфорт и ощущение роскоши, а осенний пейзаж за окном добавил атмосферности.
Фанаты засыпали Лизу комплиментами, отмечая ее красоту и харизму.
Комментарии 1
А де вона і ким працює?
