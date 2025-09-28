Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена футболиста Динамо похвасталась люксовым авто
28 сентября 2025, 01:08
ФОТО. Жена футболиста Динамо похвасталась люксовым авто

Елизавета Кандыба светится роскошью...

ФОТО. Жена футболиста Динамо похвасталась люксовым авто
Instagram. Елизавета Кандыба

Елизавета Кандыба впечатлила Instagram стильным фото за рулем роскошного BMW.

Муза нападающего «Динамо» Назара Волошина предстала в белом худи и стильных очках в салоне с кожаной отделкой.

Её образ соединил спортивный комфорт и ощущение роскоши, а осенний пейзаж за окном добавил атмосферности.

Фанаты засыпали Лизу комплиментами, отмечая ее красоту и харизму.

