ФОТО. Жена футболиста Динамо похвасталась люксовым авто

Елизавета Кандыба впечатлила Instagram стильным фото за рулем роскошного BMW.

Муза нападающего «Динамо» Назара Волошина предстала в белом худи и стильных очках в салоне с кожаной отделкой.

Её образ соединил спортивный комфорт и ощущение роскоши, а осенний пейзаж за окном добавил атмосферности.

Фанаты засыпали Лизу комплиментами, отмечая ее красоту и харизму.