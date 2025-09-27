Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Забарный? Стал известен состав ПСЖ на матч Лиги 1 с Осером
Франция
27 сентября 2025, 21:31 | Обновлено 27 сентября 2025, 21:48
956
0

Сыграет ли Забарный? Стал известен состав ПСЖ на матч Лиги 1 с Осером

Поединок шестого тура чемпионата Франции состоится 27 сентября в 22:05 по Киеву

27 сентября 2025, 21:31 | Обновлено 27 сентября 2025, 21:48
956
0
Сыграет ли Забарный? Стал известен состав ПСЖ на матч Лиги 1 с Осером
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный выйдет в стартовом составе на матч шестого тура Лиги 1 2025/26.

Поединок состоится в столице Франции Парижа на стадионе Парк-де-Пренс. Стартовый свисток прозвучит в 22:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За пять туров подопечные Луиса Энрике набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице. У Осера шесть пунктов и 11-я позиция.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Осер

По теме:
Лилль – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Фати снова забил. Монако неожиданно потерял очки в чемпионате Франции
Илья Забарный Лига 1 (Франция) стартовые составы ПСЖ Осер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты
Футбол | 27 сентября 2025, 21:04 0
Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты
Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты

Туринцы спасли один пункт

БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
Бокс | 27 сентября 2025, 02:34 0
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»

Тони считает, что Кроуфорду не стоит драться против Бивола

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 07:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Футбол | 27.09.2025, 19:08
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 5
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
26.09.2025, 04:19 12
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем