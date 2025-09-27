Сыграет ли Забарный? Стал известен состав ПСЖ на матч Лиги 1 с Осером

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный выйдет в стартовом составе на матч шестого тура Лиги 1 2025/26.

Поединок состоится в столице Франции Парижа на стадионе Парк-де-Пренс. Стартовый свисток прозвучит в 22:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За пять туров подопечные Луиса Энрике набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице. У Осера шесть пунктов и 11-я позиция.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Осер