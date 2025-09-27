Франция27 сентября 2025, 21:31 | Обновлено 27 сентября 2025, 21:48
956
0
Сыграет ли Забарный? Стал известен состав ПСЖ на матч Лиги 1 с Осером
Поединок шестого тура чемпионата Франции состоится 27 сентября в 22:05 по Киеву
27 сентября 2025, 21:31 | Обновлено 27 сентября 2025, 21:48
956
0
Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный выйдет в стартовом составе на матч шестого тура Лиги 1 2025/26.
Поединок состоится в столице Франции Парижа на стадионе Парк-де-Пренс. Стартовый свисток прозвучит в 22:05 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За пять туров подопечные Луиса Энрике набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице. У Осера шесть пунктов и 11-я позиция.
Стартовые составы на матч ПСЖ – Осер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 сентября 2025, 21:04 0
Туринцы спасли один пункт
Бокс | 27 сентября 2025, 02:34 0
Тони считает, что Кроуфорду не стоит драться против Бивола
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Футбол | 27.09.2025, 07:39
Футбол | 27.09.2025, 19:08
Комментарии 0
Популярные новости
26.09.2025, 05:21 5
26.09.2025, 08:01 2
26.09.2025, 19:59
26.09.2025, 08:58 1
26.09.2025, 04:19 12
26.09.2025, 07:04 7
26.09.2025, 00:01 10
26.09.2025, 07:26 19