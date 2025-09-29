Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 00:21
Шовковский обвинил вратаря Динамо в недопустимой ошибке

Тренер – о голе, который решил судьбу матча с «Карпатами»

29 сентября 2025, 00:21
Шовковский обвинил вратаря Динамо в недопустимой ошибке
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский оценил действия вратаря «Динамо» Валентина Моргуна в поединке УПЛ с «Карпатами» (3:3)

«Третий гол, который пропустили? Это была позиционная ошибка вратаря», – сказал Шовковский.

Подопечные Шовковского уже третий матч подряд не могут выиграть в УПЛ и пропускают решающие голы на последних минутах.

Ранее президент «бело-синих» Игорь Суркис оценил результат противостояния с «Карпатами», а также признался, что считает всю команду виновной за неожиданную потерю очков в чемпионате.

Валентин Моргун Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
