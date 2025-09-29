Шовковский обвинил вратаря Динамо в недопустимой ошибке
Тренер – о голе, который решил судьбу матча с «Карпатами»
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский оценил действия вратаря «Динамо» Валентина Моргуна в поединке УПЛ с «Карпатами» (3:3)
«Третий гол, который пропустили? Это была позиционная ошибка вратаря», – сказал Шовковский.
Подопечные Шовковского уже третий матч подряд не могут выиграть в УПЛ и пропускают решающие голы на последних минутах.
Ранее президент «бело-синих» Игорь Суркис оценил результат противостояния с «Карпатами», а также признался, что считает всю команду виновной за неожиданную потерю очков в чемпионате.
