Известна оценка Зинченко за неожиданное фиаско в чемпионате Англии
«Ноттингем Форест» проиграл «Сандерленду»
В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Сандерлендом».
Поединок прошел в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Неожиданно победу одержал новичок АПЛ – «Сандерленд», который минимально обыграл соперника со счетом 1:0.
Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. По завершении матча известный статистический портал WhoScored оценил действия украинского хавбека в 6,4 балла.
Героем поединка стал вратарь «Сандерленда» Роббин Руфс, который сохранил ворота на замке и получил наивысшую оценку 8,5 баллов.
