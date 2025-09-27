Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известна оценка Зинченко за неожиданное фиаско в чемпионате Англии
Англия
27 сентября 2025, 22:47 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:54
1

Известна оценка Зинченко за неожиданное фиаско в чемпионате Англии

«Ноттингем Форест» проиграл «Сандерленду»

Известна оценка Зинченко за неожиданное фиаско в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Сандерлендом».

Поединок прошел в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Неожиданно победу одержал новичок АПЛ – «Сандерленд», который минимально обыграл соперника со счетом 1:0.

Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. По завершении матча известный статистический портал WhoScored оценил действия украинского хавбека в 6,4 балла.

Героем поединка стал вратарь «Сандерленда» Роббин Руфс, который сохранил ворота на замке и получил наивысшую оценку 8,5 баллов.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
ivankondrat96
Ноттінгем буксує на старті.
Ответить
0
