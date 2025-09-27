Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ошибка вратаря. Как Динамо пропустило на 90+4 от Карпат
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 20:13 |
Львы вырвали ничью на последних минутах

ФК Карпати. Денис Мирошниченко

Только что во Львове завершился матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу.

«Карпаты» на домашнем поле вырвали ничью у киевского «Динамо». Феерический матч завершился вничью 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Львы» сравняли счет на 90+4-й минуте. Ошибку допустил вратарь «Динамо» Валентин Моргун, который сначала неуверенно выбил мяч, а затем пропустил в ближний угол после дальнего удара Мирошниченко.

Киевское «Динамо» в третий раз подряд потеряло очки в УПЛ, пропустив гол на последних минутах матча.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Валентин Моргун Денис Мирошниченко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Kosta
Жаль что Бущана проморгал,с ним спокойней было
