ВИДЕО. Ошибка вратаря. Как Динамо пропустило на 90+4 от Карпат

Львы вырвали ничью на последних минутах
Только что во Львове завершился матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу.
«Карпаты» на домашнем поле вырвали ничью у киевского «Динамо». Феерический матч завершился вничью 3:3.
«Львы» сравняли счет на 90+4-й минуте. Ошибку допустил вратарь «Динамо» Валентин Моргун, который сначала неуверенно выбил мяч, а затем пропустил в ближний угол после дальнего удара Мирошниченко.
Киевское «Динамо» в третий раз подряд потеряло очки в УПЛ, пропустив гол на последних минутах матча.
