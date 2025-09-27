Форвард мадридского Атлетико Хулиан Альварес реализовал пенальти в ворота Реала на 50-й минуте.

Аргентинец сделал счет 3:2 в пользу матрасников. Альварес точно пробил с точки – Тибо Куртуа не сумел спасти сливочных.

Рефери назначил пенальти в пользу Атлетико из-за фола Арды Гюлера, который ударил по лицу Николаса Гонсалеса.

В прошлом сезоне Реал выбил Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов в серии пенальти. Тогда свой 11-метровый забить не сумел Альварес – судья увидел двойное касание мяча от Хулиана во время исполнения.

❗️ ВИДЕО. В этот раз одно касание. Альварес реализовал пенальти в ворота Реала