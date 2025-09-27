Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В этот раз одно касание. Альварес реализовал пенальти в ворота Реала
Испания
27 сентября 2025, 18:41 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:47
153
0

ВИДЕО. В этот раз одно касание. Альварес реализовал пенальти в ворота Реала

Хулиан вывел Атлетико вперед на 50-й минуте матче со сливочными, 3:2!

27 сентября 2025, 18:41 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:47
153
0
ВИДЕО. В этот раз одно касание. Альварес реализовал пенальти в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард мадридского Атлетико Хулиан Альварес реализовал пенальти в ворота Реала на 50-й минуте.

Аргентинец сделал счет 3:2 в пользу матрасников. Альварес точно пробил с точки – Тибо Куртуа не сумел спасти сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил пенальти в пользу Атлетико из-за фола Арды Гюлера, который ударил по лицу Николаса Гонсалеса.

В прошлом сезоне Реал выбил Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов в серии пенальти. Тогда свой 11-метровый забить не сумел Альварес – судья увидел двойное касание мяча от Хулиана во время исполнения.

❗️ ВИДЕО. В этот раз одно касание. Альварес реализовал пенальти в ворота Реала

По теме:
Брентфорд – МЮ – 3:1. Первый ассист Ярмолюка в АПЛ. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Дубль Хулиана. Альварес оформил шедевр со штрафного в ворота Реала
ЮКСА – Пробой – 0:0. Не использовали шансы забить. Видеообзор матча
пенальти Хулиан Альварес Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:44 4
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20

Боруссия Д – главный конкурент Бавариии, важные победы Байера и Лейпцига
Футбол | 27 сентября 2025, 18:59 0
Боруссия Д – главный конкурент Бавариии, важные победы Байера и Лейпцига
Боруссия Д – главный конкурент Бавариии, важные победы Байера и Лейпцига

Боруссия Дормунд идет на второй позиции

Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 16:57
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 07:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 2
Бокс
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем