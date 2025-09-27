ВИДЕО. В этот раз одно касание. Альварес реализовал пенальти в ворота Реала
Хулиан вывел Атлетико вперед на 50-й минуте матче со сливочными, 3:2!
Форвард мадридского Атлетико Хулиан Альварес реализовал пенальти в ворота Реала на 50-й минуте.
Аргентинец сделал счет 3:2 в пользу матрасников. Альварес точно пробил с точки – Тибо Куртуа не сумел спасти сливочных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рефери назначил пенальти в пользу Атлетико из-за фола Арды Гюлера, который ударил по лицу Николаса Гонсалеса.
В прошлом сезоне Реал выбил Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов в серии пенальти. Тогда свой 11-метровый забить не сумел Альварес – судья увидел двойное касание мяча от Хулиана во время исполнения.
❗️ ВИДЕО. В этот раз одно касание. Альварес реализовал пенальти в ворота Реала
