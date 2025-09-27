ВИДЕО. Феноменальный Килиан. Как Мбаппе забил за Реал в ворота Атлетико
Звездный французский форвард сделал счет 1:1 на 25-й минуте 7-го тура Ла Лиги
Звездный французский форвард Килиан Мбаппе поразил ворота мадридского Атлетико в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.
Мбаппе сравнял счет для Реала на 25-й минуте – 1:1. Ассист на француза отдал Арда Гюлер.
Килиан забил уже восьмой гол в текущем сезоне чемпионата Испании. На его счету также ассист.
Первым во встрече Атлетико – Реал отличился Робен Ле Норман, который забил гол на 14-й минуте с передачи Джулиано Симеоне.
Поединок матрасников и сливочных проходит на стадионе Метрополитано. Время начала игры – 17:15 по Киеву.
