  4. ВИДЕО. Феноменальный Килиан. Как Мбаппе забил за Реал в ворота Атлетико
Испания
27 сентября 2025, 17:45 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:52
192
0

Звездный французский форвард сделал счет 1:1 на 25-й минуте 7-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе поразил ворота мадридского Атлетико в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Мбаппе сравнял счет для Реала на 25-й минуте – 1:1. Ассист на француза отдал Арда Гюлер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Килиан забил уже восьмой гол в текущем сезоне чемпионата Испании. На его счету также ассист.

Первым во встрече Атлетико – Реал отличился Робен Ле Норман, который забил гол на 14-й минуте с передачи Джулиано Симеоне.

Поединок матрасников и сливочных проходит на стадионе Метрополитано. Время начала игры – 17:15 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Феноменальный Килиан. Как Мбаппе забил за Реал в ворота Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
