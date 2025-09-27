Звездный французский форвард Килиан Мбаппе поразил ворота мадридского Атлетико в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Мбаппе сравнял счет для Реала на 25-й минуте – 1:1. Ассист на француза отдал Арда Гюлер.

Килиан забил уже восьмой гол в текущем сезоне чемпионата Испании. На его счету также ассист.

Первым во встрече Атлетико – Реал отличился Робен Ле Норман, который забил гол на 14-й минуте с передачи Джулиано Симеоне.

Поединок матрасников и сливочных проходит на стадионе Метрополитано. Время начала игры – 17:15 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Феноменальный Килиан. Как Мбаппе забил за Реал в ворота Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

