Поворознюк объяснил, отпустит ли Кобина в клуб УПЛ: «Да потерпите, говорю»
Президент Ингульца Александр Поворознюк отреагировал на слухи
Президент Ингульца Александр Поворознюк отреагировал на слухи в СМИ, которые активно пишут об интересе к Василию Кобину со стороны львовского Руха. Функционер попросил немного подождать.
– Александр Григорьевич, вам из Руха уже звонили, а возможно, на электронную почту сбрасывали письмо, относительно Василия Кобина? По слухам, львовский клуб именно в нем видит нового наставника своей главной команды.
– Поживите немного, потерпите и все услышите и увидите.
- Так интересен Руху Кобин, или нет? Не очень понял ваш ответ...
– Да потерпите, говорю.
– По информации источника, который и распространил новость по Руху и Кобину, вы просто так Василия Васильевича не отпустите, а только за приличные отступные. Какая у него, так сказать, клаусула?
– Знаете, я от вас это слышу впервые. Потому просто не знаю, что обсуждать. Вы все слышите, все знаете, а я – нет. Честно, я не знаю о чем говорить дальше... – сказал Поворознюк.
