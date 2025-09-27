Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поворознюк объяснил, отпустит ли Кобина в клуб УПЛ: «Да потерпите, говорю»
Украина. Премьер лига
Поворознюк объяснил, отпустит ли Кобина в клуб УПЛ: «Да потерпите, говорю»

Президент Ингульца Александр Поворознюк отреагировал на слухи

Instagram. Александр Поворознюк

Президент Ингульца Александр Поворознюк отреагировал на слухи в СМИ, которые активно пишут об интересе к Василию Кобину со стороны львовского Руха. Функционер попросил немного подождать.

– Александр Григорьевич, вам из Руха уже звонили, а возможно, на электронную почту сбрасывали письмо, относительно Василия Кобина? По слухам, львовский клуб именно в нем видит нового наставника своей главной команды.

– Поживите немного, потерпите и все услышите и увидите.

- Так интересен Руху Кобин, или нет? Не очень понял ваш ответ...

– Да потерпите, говорю.

– По информации источника, который и распространил новость по Руху и Кобину, вы просто так Василия Васильевича не отпустите, а только за приличные отступные. Какая у него, так сказать, клаусула?

– Знаете, я от вас это слышу впервые. Потому просто не знаю, что обсуждать. Вы все слышите, все знаете, а я – нет. Честно, я не знаю о чем говорить дальше... – сказал Поворознюк.

По теме:
Иван ФЕДЫК: «В Шахтере много хороших молодых бразильцев»
Боролись, но не забивали. Заря и Оболонь в Киеве поделили очки
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ в один день уволил и назначил тренера
Олег Вахоцкий
